للحصول على أموال.. إحالة مدير مطعم هدد فتاة بنشر صورها للمحاكمة الجنائية

قررت النيابة العامة بالجيزة، إحالة مدير وردية بمطعم شهير إلى الجنايات لاتهامه بتهديد فتاة بصور للحصول على مبالغ مالية ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهم هدد المجني عليها بإفشاء أمور خادشة للشرف، وهي نشر صورها مـن جريمة التعدي على حرمة الحياة الخاصة موضـوع الاتهام اللاحق وكـان تهديده مصحوبًا بأمر حملها على تقديم مبالغ مالية له.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم هدد المجني عليهـا كتابـة بإفشاء أمور خادشة للشرف وهـي نشـر صـورها المتحصـلة مـن جريمـة التعـدي على حرمة الحياة الخاصة، وكان تهديده مصحوبًا بطلب مبالغ مالية وأنشأ حسابًا خاصًا بـه على الشبكة المعلوماتية "فيسبوك" بهدف ارتكاب جريمته مـوضـوع الاتهامات السابقة واللاحقة.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم تعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بأن نقـل بجهاز من الأجهزة صورة المجني عليها بمكان خاص بغير رضاها وتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها بطريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات.