بعد زيارة بوتين لها.. «القاهرة الإخبارية» تعرض فيديوجراف عن شبه جزيرة القرم
زار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، شبه جزيرة القرم في الذكرى الـ9 لضمها إلى روسيا، وهو الإجراء الذي لم تعترف به معظم دول العالم، وذلك في خضم المعارك الجارية ضمن العملية الروسية الخاصة الجارية في أوكرانيا منذ أكثر من عام.
وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" أهم المعلومات عن شبه جزيرة القرم والتي كان أبرزها:
- تقع في شمال البحر الأسود وعاصمتها سيمفروبول.
- كانت جزءا من الأراضي الأوكرانية منذ عام 1954.
- ضمتها روسيا إلى أراضيها في 18 مارس عام 2014.
- الضم الروسي جاء بعد استفتاء شعبي في 16 مارس 2014.
- أدانت أوكرانيا ودول غربية الضم الروسي للقرم.
- فرضت عقوبات غربية على روسيا بعد ضمها لشبه جزيرة القرم.
- تم استبعاد روسيا من مجموعة الدول الثمانية الكبرى.
- روسيا تضع الاعتراف بسيادتها على القرم ضمن شروط وقف إطلاق النار.