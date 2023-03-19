الأحد 19 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بعد زيارة بوتين لها.. «القاهرة الإخبارية» تعرض فيديوجراف عن شبه جزيرة القرم

بوتين
بوتين

زار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، شبه جزيرة القرم في الذكرى الـ9 لضمها إلى روسيا، وهو الإجراء الذي لم تعترف به معظم دول العالم، وذلك في خضم المعارك الجارية ضمن العملية الروسية الخاصة الجارية في أوكرانيا منذ أكثر من عام.

وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" أهم المعلومات عن شبه جزيرة القرم والتي كان أبرزها:

  1. تقع في شمال البحر الأسود وعاصمتها سيمفروبول.
  2. كانت جزءا من الأراضي الأوكرانية منذ عام 1954.
  3. ضمتها روسيا إلى أراضيها في 18 مارس عام 2014.
  4. الضم الروسي جاء بعد استفتاء شعبي في 16 مارس 2014.
  5. أدانت أوكرانيا ودول غربية الضم الروسي للقرم.
  6. فرضت عقوبات غربية على روسيا بعد ضمها لشبه جزيرة القرم.
  7. تم استبعاد روسيا من مجموعة الدول الثمانية الكبرى.
  8. روسيا تضع الاعتراف بسيادتها على القرم ضمن شروط وقف إطلاق النار.
شبه جزيرة القرم روسيا الذكري التاسعة لضمها إلي روسيا شبة جزيرة القرم في الذكري التاسعة لضمها إلي روسيا بوتين يزور شبة جزيرة القرم في الذكري التاسعة لضمها إلي روسيا بوتين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

اليوم.. الحكم على مرتضى منصور فى سب وقذف ممدوح عباس

اليوم.. البنك المركزى يطرح أذون خزانة بقيمة 35 مليار جنيه

«أكلة فسيخ».. أهالي الإسكندرية يودعون الأسماك المملحة قبل رمضان

القاهرة الإخبارية: تركيا تستعد لانتخابات مصيرية قادمة

«تضامن النواب» تعقد جلسة استماع عن قضية الوعى اليوم

منظمة الصحة العالمية تدعو الصين لنشر المعلومات المتعلقة بأصل جائحة كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

عبدالوهاب.. ميلاد الأغنية العربية

جمال رشدي

ذكرى رحيل بابا العرب

د. بهي الدين مرسي

هل أنت فاعل أم مفعول به؟

كريم فرغلى

الضحك بالبوتوكس المغشوش

ماجد حبته

كتف فى كتف.. دائمًا وأبدًا

د. منى حلمى

نظرة مجتمعاتنا إلى التغيير

علي سعدة

بورسعيد تناشد الرئيس

د.كريمة الحفناوى

الصين.. والاتفاق السعودى الإيرانى

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: غياب المساءلة وراء تكرار الاحتلال لعمليات القتل

حزب الله يعلق على الاتفاق السعودى الإيرانى: نأمل أن تتفقا على معاداة إسرائيل

تفكيك شبكة لتهريب المخدرات بين إسرائيل وفرنسا وهولندا