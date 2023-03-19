بعد زيارة بوتين لها.. «القاهرة الإخبارية» تعرض فيديوجراف عن شبه جزيرة القرم

زار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، شبه جزيرة القرم في الذكرى الـ9 لضمها إلى روسيا، وهو الإجراء الذي لم تعترف به معظم دول العالم، وذلك في خضم المعارك الجارية ضمن العملية الروسية الخاصة الجارية في أوكرانيا منذ أكثر من عام.

وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" أهم المعلومات عن شبه جزيرة القرم والتي كان أبرزها: