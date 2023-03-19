دورى القسم الثانى..الجمهوريية شبين يواجه أبوقير للأسمدة والمنصورة يستضيف بلدية المحلة

تقام اليوم الأحد 6 مباريات في الأسبوع الثالث والعشرين بالمجموعة الثالثة في دوري القسم الثاني، حيث يحل الجمهورية شبين الثاني برصيد 40 نقطة بقيادة عصام شعبان ضيفا على فريق أبوقيرللأسمدة الخامس برصيد 35 بقيادة أيمن المزين في مباراة مهمة يسعى خلاله كل فريق لحصد النقاط الثلاث الجمهورية شبين للبقاء في الصدارة وأبوقير للأسمدة للاقتراب من القمة.

ويستضيف المنصورة الثامن برصيد 30 نقطة بقيادة ياسر الكناني فريق بلدية المحلة الثالث برصيد 38 نقطة بقيادة أحمد عبد الرؤوف ولم يحقق المنصورة الفوز في أخر 8 مباريات وأصبح مهددا بالخروج من المنافسة على المركز الخامس المؤهل لدوري المحترفين الموسم المقبل بينما يرفع البلدية شعار لابديل عن الفوز للوصول للقمة في حالة خسارة طنطا والجمهورية شبين.

ويستضيف الأوليمبي التاسع برصيد 29 نقطة بقيادة حسام عبد العال فريق المجد السكنري الرابع عشر برصيد 19 نقطة في أول مباراة لياسر رضوان المدير الفني الجديد للمجد ويسعى الأوليمبي لتحقيق الفوز الثاني على التوالي للاحتفاظ بأماله في المنافسة على المركز الخامس.

وفي باقي المباريات يلتقي الحمام الثاني عشر برصيد 25 نقطة فريق المصري بالسلوم الأخير برصيد 12 نقطة ..ويستضيف سبورتنج السكندري العاشر برصيد 26 نقطة فريق هلال مطروح الثالث عشر برصيد 20 نقطة ويحل نبروه الحادي عشر برصيد 26 نقطة ضيفا على فريق بايونيرز الخامس عشر برصيد 13 نقطة بقيادة عيد مرازيق.

وتختتم مواجهات الأسبوع الثالث والعشرين يوم الثلاثاء المقبل، حيث يستضيف طنطا المتصدر برصيد 40 نقطة بقيادة عمرو أنور فريق بروكسي السابع برصيد 34 نقطة بقيادة محمد حامد وعبد اللطيف الدوماني، ويسعى طنطا للفوز والمحافظة على الصدارة، بينما يسعى بروكسي للفوز والوصول للنقطة 37 والمنافسة بقوة على قمة المجموعة.

ويشهد ستاد كفر الشيخ مواجهة قوية وخارج التوقعات بين كفر الشيخ السادس برصيد 35 نقطة بقيادة كرم جابر ودكرنس الرابع برصيد 38 نقطة بقيادة سعيد عبد العزيز ويسعى دكرنس للعودة للانتصارات وتعويض هزيمته في الجولة الماضية أمام طنطا في حين يسعى كفر الشيخ لتحقيق فوزه الثاني على التوالي مع كرم جابر والاقتراب من القمة.