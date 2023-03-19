الأحد 19 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيران: الاتفاق مع السعودية قوة دافعة لاستقرار المنطقة

إيران و السعودية
إيران و السعودية

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، السبت، إن الاتفاق بين طهران والرياض "قوة دافعة لتحقيق الاستقرار لمصلحة المنطقة".

وفي تصريحات لوكالة "إرنا" الحكومية، أفاد متحدث الخارجية ناصر كنعاني بأنه "يمكن اعتبار إعلان استئناف العلاقات بين إيران والسعودية أحد أهم أحداث العام الجاري في المنطقة".

وأوضح أن "الاتفاقية ستلعب دورا مهما في تقارب التعاون الإقليمي وتنميته".

وأضاف: "الاتفاق بين إيران والسعودية يمكن أن يكون القوة الدافعة لتحقيق الاستقرار لمصلحة المنطقة بأسرها".
وأشار إلى أن طهران "أكدت في علاقاتها الإقليمية خلال العقود القليلة الماضية مبادئ حسن الجوار والتركيز على القواسم المشتركة وحل سوء التفاهم وتعزيز الآليات الموجهة نحو الحوار".

وفي 10 مارس الجاري، أعلنت السعودية وإيران استئناف علاقاتهما الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين، وذلك عقب مباحثات برعاية صينية في بكين، بحسب بيان مشترك للبلدان الثلاثة.

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