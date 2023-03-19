الهلال السودانى يستفز الأهلى قبل المواجهة الحاسمة

تحدث محمد إبراهيم العليقي، مدير القطاع الرياضي بنادي الهلال السوداني، عن فرص فريقه في التأهل إلى الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا بعد تعادل الفريق أمام صن داونز في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد مدير القطاع الرياضي لنادي الهلال السوداني، في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي، على ثقته في قدرات لاعبي فريقه على التأهل للدور المقبل من بطولة دوري أبطال أفريقيا، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني قادر على صناعة الفارق في المباراة المقبلة أمام النادي الأهلي، كما أكد على أن كافة العناصر ستبذل أقصى جهد من أجل العبور إلى الدور القادم من المسابقة.

وأكد العليقي، على أن الهلال يتمسك بحظوظه في التأهل للدور ربع النهائي، موضحا أن الفريق نجح في تحقيق الانتصار في أكثر من مباراة وجمع 10 نقاط من الفوز على ملعبه وخارج ملعبه، على الرغم من منع حضور الجماهير في مباريات الفريق بقرار من كاف.

ويحتاج الهلال إلى الفوز أو التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف شرط التسجيل في شباك الأهلي، بينما يرغب الأهلي في الفوز بهدف نظيف أو الفوز بفارق هدفين شرط التأهل.