الأحد 19 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الهلال السودانى يستفز الأهلى قبل المواجهة الحاسمة

الأهلي والهلال السوداني
الأهلي والهلال السوداني

تحدث محمد إبراهيم العليقي، مدير القطاع الرياضي بنادي الهلال السوداني، عن فرص فريقه في التأهل إلى الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا بعد تعادل الفريق أمام صن داونز في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد مدير القطاع الرياضي لنادي الهلال السوداني، في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي، على ثقته في قدرات لاعبي فريقه على التأهل للدور المقبل من بطولة دوري أبطال أفريقيا، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني قادر على صناعة الفارق في المباراة المقبلة أمام النادي الأهلي، كما أكد على أن كافة العناصر ستبذل أقصى جهد من أجل العبور إلى الدور القادم من المسابقة.

وأكد العليقي، على أن الهلال يتمسك بحظوظه في التأهل للدور ربع النهائي، موضحا أن الفريق نجح في  تحقيق الانتصار في أكثر من مباراة وجمع 10 نقاط من الفوز على ملعبه وخارج ملعبه، على الرغم من منع حضور الجماهير في مباريات الفريق بقرار من كاف.

ويحتاج الهلال إلى الفوز أو التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف شرط التسجيل في شباك الأهلي، بينما يرغب الأهلي في الفوز بهدف نظيف أو الفوز بفارق هدفين شرط التأهل.

الاهلى الهلال السوداني مباراة الأهلي والهلال السوداني دورى ابطال افريقيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 19 مارس 2023

كوسوفو وصربيا تتوصلان إلى اتفاق لتطبيع العلاقات

بورصة الدواجن الرئيسية.. أسعار الفراخ والبانية وسعر البيض اليوم الأحد 19 مارس 2023

الإمارات تسير 230 طائرة إغاثية إلى تركيا وسوريا بعد الزلزال

أوكرانيا: تحرير الأراضى التى ضمتها روسيا «مسألة وقت»

الهلال السودانى يستفز الأهلى قبل المواجهة الحاسمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

عبدالوهاب.. ميلاد الأغنية العربية

جمال رشدي

ذكرى رحيل بابا العرب

د. بهي الدين مرسي

هل أنت فاعل أم مفعول به؟

كريم فرغلى

الضحك بالبوتوكس المغشوش

ماجد حبته

كتف فى كتف.. دائمًا وأبدًا

د. منى حلمى

نظرة مجتمعاتنا إلى التغيير

علي سعدة

بورسعيد تناشد الرئيس

د.كريمة الحفناوى

الصين.. والاتفاق السعودى الإيرانى

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: غياب المساءلة وراء تكرار الاحتلال لعمليات القتل

حزب الله يعلق على الاتفاق السعودى الإيرانى: نأمل أن تتفقا على معاداة إسرائيل

تفكيك شبكة لتهريب المخدرات بين إسرائيل وفرنسا وهولندا