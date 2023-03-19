الأحد 19 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«التربية والتعليم» تكشف تفاصيل مبادرة «شنطة عدة» لطلاب المدارس التكنولوجية التطبيقية

شادي زلطة المتحدث
شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة تؤكد على التعليم الفني وتغيير الصورة النمطية للتعليم الفني في مصر، وتحقق ذلك بنسبة كبيرة من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقة، والتي أصبحت في مجالات تخصص مختلفة، ووصل عددها إلى 52 مدرسة في 14 محافظة، مؤكدًا أن الوزير أكد على أهمية التوسع فيها ووصولها إلى 420 مدرسة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية، أن الميزة في كل مدرسة أنها تتخصص في مجال محدد من البرمجيات والصناعة والزراعة والنسيج، ويتم تأسيسها وإدارتها بالتعاون مع القطاع الخاص والشركاء الصناعيين.

وتابع أن مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، متخصصة في مجال التجارة الحديثة، والهدف منها أن يكون الطلاب مؤهلين عند تخرجهم لإدارة أماكن تجارية كبرى والمناهج تكون وفقًا لمعايير دولية ويكتسبوا فيها خبرات كبرى.

وأشار إلى مبادرة "شنطة عدة "، أطلقها الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، لتكون للطلاب المميزين في المدارس التكنولوجية لتشجيعهم على العمل ويكون لديهم فرص عمل يستطيعوا استخدامها في المهن الخاصة. 

التربية والتعليم مدارس التكنولوجيا التطبيقة شنطة عدة وزير التربية والتعليم فرص عمل مدرسة فتح الله الدولية

مواد متعلقة

«دينية الشيوخ» تطالب جامعة الأزهر باستراتيجية وطنية لتطوير التعليم ومناهج البحث العلمي

مسرحية «الأقوى» ترفع شعار «لا للتنمر» بالتعاون بين «الثقافة» و«التعليم»

«التكنولوجيا التطبيقية» تنشئ قسم معلومات سوق العمل والتوظيف لدعم خريجى المدارس

الرئيس السيسى يوجّه بالتوسع فى إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية

ربط التعليم بسوق العمل.. كبف طورت الدولة المدارس التطبيقية والتكنولوجية؟

بحضور «شوقي».. انطلاق معرض المدارس التكنولوجية التطبيقية

«التعليم» تشهد إطلاق ورش عمل مناهج المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

«القدسى»: ترامب تورط بعلاقة مع ممثلة إباحية واعترف بجرمه والقضية مستمرة

«التربية والتعليم» تكشف تفاصيل مبادرة «شنطة عدة» لطلاب المدارس التكنولوجية التطبيقية

مؤمن زكريا يطالب إدارة الأهلى بدفع غرامة كهربا

«البطل»: هيئة البترول نجحت فى إتمام العديد من الشراكات مع دول البحر المتوسط

أحد المستفيدين من «حياة كريمة»: المبادرة تحافظ على صحة الشعب

مستفيدة من «حياة كريمة»: شكرا للرئيس السيسي على جهوده في دعم المرأة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

عبدالوهاب.. ميلاد الأغنية العربية

جمال رشدي

ذكرى رحيل بابا العرب

د. بهي الدين مرسي

هل أنت فاعل أم مفعول به؟

كريم فرغلى

الضحك بالبوتوكس المغشوش

ماجد حبته

كتف فى كتف.. دائمًا وأبدًا

د. منى حلمى

نظرة مجتمعاتنا إلى التغيير

علي سعدة

بورسعيد تناشد الرئيس

د.كريمة الحفناوى

الصين.. والاتفاق السعودى الإيرانى

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: غياب المساءلة وراء تكرار الاحتلال لعمليات القتل

حزب الله يعلق على الاتفاق السعودى الإيرانى: نأمل أن تتفقا على معاداة إسرائيل

تفكيك شبكة لتهريب المخدرات بين إسرائيل وفرنسا وهولندا