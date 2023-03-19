«التربية والتعليم» تكشف تفاصيل مبادرة «شنطة عدة» لطلاب المدارس التكنولوجية التطبيقية

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة تؤكد على التعليم الفني وتغيير الصورة النمطية للتعليم الفني في مصر، وتحقق ذلك بنسبة كبيرة من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقة، والتي أصبحت في مجالات تخصص مختلفة، ووصل عددها إلى 52 مدرسة في 14 محافظة، مؤكدًا أن الوزير أكد على أهمية التوسع فيها ووصولها إلى 420 مدرسة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية، أن الميزة في كل مدرسة أنها تتخصص في مجال محدد من البرمجيات والصناعة والزراعة والنسيج، ويتم تأسيسها وإدارتها بالتعاون مع القطاع الخاص والشركاء الصناعيين.

وتابع أن مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، متخصصة في مجال التجارة الحديثة، والهدف منها أن يكون الطلاب مؤهلين عند تخرجهم لإدارة أماكن تجارية كبرى والمناهج تكون وفقًا لمعايير دولية ويكتسبوا فيها خبرات كبرى.

وأشار إلى مبادرة "شنطة عدة "، أطلقها الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، لتكون للطلاب المميزين في المدارس التكنولوجية لتشجيعهم على العمل ويكون لديهم فرص عمل يستطيعوا استخدامها في المهن الخاصة.