شبيبة القبائل يهزم بترو أتلتيكو في الوقت القاتل ويتأهل لربع نهائى دورى الأبطال

حقق فريق شبيبة القبائل الجزائري فوزا مثيرا على بترو أتلتيكو الأنجولي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

دادي مواقي لاعب شبيبة القبائل سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90 من عمر المباراة، ليحصد الفريق الجزائري 3 نقاط ثمينة.

واحتل شبيبة القبائل المركز الثاني بعد هذا الفوز برصيد 10 نقاط، بينما تواجد بترو أتلتيكو في المركز الأخير برصيد 4 نقاط.

وتضم المجموعة الأولى أندية الوداد البيضاوي المغربي، وبترو أتلتيكو الأنجولي، وفيتا كلوب الكونغولي وشبيبة القبائل الجزائري.