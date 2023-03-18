الأحد 19 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

شبيبة القبائل يهزم بترو أتلتيكو في الوقت القاتل ويتأهل لربع نهائى دورى الأبطال

شبيبة القبائل
شبيبة القبائل

حقق فريق شبيبة القبائل الجزائري فوزا مثيرا على بترو أتلتيكو الأنجولي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

دادي مواقي لاعب شبيبة القبائل سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90 من عمر المباراة، ليحصد الفريق الجزائري 3 نقاط ثمينة.

واحتل شبيبة القبائل المركز الثاني بعد هذا الفوز برصيد 10 نقاط، بينما تواجد بترو أتلتيكو في المركز الأخير برصيد 4 نقاط.

وتضم المجموعة الأولى أندية الوداد البيضاوي المغربي، وبترو أتلتيكو الأنجولي، وفيتا كلوب الكونغولي وشبيبة القبائل الجزائري.

شبيبة القبائل بترو أتلتيكو الأنجولي دورى ابطال افريقيا دادي مواقي مباراة شبيبة القبائل وبترو أتلتيكو

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