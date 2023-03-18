السبت 18 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 5 أشخاص بكسور وجروح إثر وقوع حادث مرورى فى البحيرة

البحيرة
البحيرة

أصيب قبل قليل 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وجرار زراعي بنطاق مركز إدكو بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى إدكو العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

 

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة إدكو، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وجرار زراعي بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بجروح متفاوتة وجار عمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

 

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من "أحمد على محمد"، 29 سنة، مقيم الدلنجات، أحمد عاطف محمود، 27 سنة، مقيم دمنهور، إيهاب إبراهيم قطيط، 41 سنة، مقيم ادكو، إبراهيم محمد السماحى، 27 سنة، مقيم ادكو، محمد حافظ العبد، 22 سنة، مقيم ادكو جميعهم مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم. 

 

ونُقل المصابون جميعاً إلى مستشفى إدكو العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

 

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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