بعد إصابته بأمراض المعدة.. «حياة كريمة» تقدم المساعدة لـ«عبد الحميد» فى المنوفية

تهالك منظومة الصرف الصحي وشبكات مياه الشرب داخل القرى النائية تسببت في الكثير من المشاكل لسكانها، حيث انتشرت الأمراض والأوبئة بين السكان، وأصبح حلمهم الوحيد هو وجود حل لتلك المشكلة، لتأتي المبادرة الرئاسية «حياة كريمة » وتقديم الحلول لسكان تلك القرى ، من خلال تطوير وإحلال المنظومة وتوصيل المياه النظيفة لجميع المنازل داخل القرى لينعم السكان بحياة هادئة خالية من الأمراض والقلق.

الفرق الميدانية رصدت جميع المطالب ونفذتها

عبد الحميد الخشن.. يقطن في إحدى قرى محافظة المنوفية، أصيب بأمراض المعدة هو والكثير من سكان القرية بسبب تلوث مياه الشرب، الأمر الذي جعلهم يحلمون بتجديد شبكات مياه الشرب لعدم إصابة الأطفال بالأمراض، وبالفعل أتت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتحقيق الحلم وتقديم الخدمات والمساعدات لسكان القرية.

وقال «الخشن»، في تصريح خاص لـ«الدستور»، إن المبادرة الرئاسية حلت مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي في قريته خلال شهر واحد، عبر تطوير ٣ محطات شرب وصرف صحي، موضحًا أن تلك المحطات كانت متهالكة ولا تستطيع القيام بدورها، ولذلك السبب انتشرت الأمراض بين السكان، وذكر أن المطلب الرئيسي للأهالي كان تنقية مياه الشرب، وهذا ما رصدته الفرق الميدانية المختصة بعملية الرصد والبحث عن مشكلات القرية.

وأوضح أنه حينما رأت المبادرة أن هذا هو المطلب الأول لأهالي القرية جعلته أولوية بالنسبة لها، حيث إن المبادرة تعمل على توفير حياة آمنة وهادئة للمواطنين، عبر توفير الخدمات وتطوير البنية التحتية داخل قرى الريف المصري، معلقًا أن الأهالي شعروا بسعادة كبيرة بعد ما رأوا المياه النظيفة، حيث إنهم وجدوا مستقبلًا آمنًا للأطفال داخل القرية.

واختتم بتوجيه الشكر للقائمين على مبادرة «حياة كريمة»، كما وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي غيرت وجه الريف المصري للأفضل، معلقًا: «قلب السيسى معلق بالريف المصري».