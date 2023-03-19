الأحد 19 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تطوير منظومة الصرف الصحى داخل قرية أطفيح بالجيزة ضمن «حياة كريمة»

حياة كريمة
حياة كريمة

قدمت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» الكثير من المساعدات والخدمات لسكان قرى الريف المصري، حيث عملت على تطوير وإحلال البنية التحتية، إلى جانب تجديد منظومة الصرف الصحي وتجديد شبكات مياه الشرب ، كما قامت المبادرة بتطوير الوحدات الصحية داخل تلك القرى لعلاج جميع المرضي ، وكان ذلك حلم كبير لدى سكان الريف المصري بعدما عانوا لسنوات طويلة بسبب قلة الخدمات المقدمة إليهم.

 

الدولة حمت آلاف الريفيين من الموت

«رمضان خليفة»، يعيش بقرية أطفيح التابعة لمحافظة الجيزة، تضرر هو وعددًا كبيرًا من الأهالي، بسبب شرب المياه الملوثة، وأصيبوا بأمراض كثيرة، حتى أصبح حلمهم الوحيد هو تطوير شبكات المياه وإدخال المياه النظيفة للمنازل، وبين ليلة وضحاها أتت المبادرة الرئاسية «حياة كرمية» لتحقيق حلم سكان القرية، عبر تطوير وإحلال منظومة الصرف الصحي داخل القرية، إلى جانب تجديد شبكات مياه الشرب وتوصيل المياه النظيفة لجميع المنازل. 

وقال «رمضان»، في تصريح لـ«الدستور» إن «حياة كريمة» أنقذت أطفال القرى من مستقبل مظلم، عبر إنشاء مشروعات لتوفير مياه شرب نظيفة وحل مشكلات الصرف الصحي، التي كانت تسبب الأمراض، وذكر أن المبادرة طورت محطة مياه الشرب، بعد عقود من الإهمال، فقد كانت المياه تخرج صفراء أو بنية من الصنابير، ولفت إلى أن كل فرد في القرية يحاول المساعدة لكي يشارك في تحقيق حلم تطوير الريف المصري، لذا يحرص الشباب على محو أمية الكبار وتوعية الأهالي بالأمور السياسية والصحية للقضاء على الخرافات والجهل.

واختتم بتقديم الشكر للقائمين على المبادرة بعدما حققوا حلم سكان القرية بتوصيل المياه النظيفة لجميع السكان وتخفيف أعباء الماضي عنهم ، كما وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة الرائعة التي قدمت الكثير والكثير لسكان الريف المصري وجعلت حياتهم هادئة خالية من التوتر.

المبادرة أطفيح الجيزة حياة كريمه الريف قرى

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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