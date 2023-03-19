قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد 19 مارس 2023، لمواليد الأبراج المائية.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب

مهنياً: تحتاج لتقوم ببعض التصحيحات والتعديلات على وضعك المالي، لجهة التوفير والاستثمارات.

عاطفياً: يشير هذا اليوم إلى مصالحة مع امرأة في المحيط كما إلى رومانسية تنشأ في المجال المهني .

صحياً: ركّز على الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية الأساسية فهي تساعد على تقوية جهاز المناعة وتحارب الالتهابات.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان

مهنياً: لن يقف أحد في وجه طموحاتك الكبيرة، ولن يثنيك أي عائق عن التقدّم بخطى ثابتة .

عاطفياً: راحة واضحة في العلاقة بالشريك جراء الاتفاق الكامل والصادق بينكما .

صحياً: تناول الطعام في المطاعم بكثرة غير صحي كما المأكولات المحضرة منزلياً.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت

مهنياً: لا تقدم على أي مجازفة أو خطوة متسرّعة، واتخذ مالياً موقف المراقب وحاول أن ترى الأمور من كل جوانبها .

عاطفياً: موضوعات مثيرة للجدل تناقشها مع الشريك، وهي تكون في معظمها مادّة دسمة للتخلص من الخلاف المتفاقم بينكما .

صحياً: تناول القليل من كل ما تشتهيه من دون اتباع سياسة الحرمان التي تؤدّي حتماً إلى الإفراط في تناول الأطعمة لاحقاً.

صفات أصحاب الأبراج المائية

أصحاب الأبراج المائية حساسون، فهم يتأثرون سريعًا بالأحداث والمواقف، هم لا يتحملون الإهانة أو الإيذاء، ويتميزون بحب الرومانسية الكبيرة، وغالبًا ما يقدمون تضحيات كبيرة في الحب، ويحبون معاملة الشريك بكل محبة، لذلك فهم يتعرضون لخيبة أمل كبيرة عندما لا يشعرون بمعاملة مماثلة من الشريك.

يميل أصحاب الأبراج المائية إلى الشك والغيرة بشكل زائد، فيخلقون مشاكل كبيرة في علاقتهم الحميمة، ومن الصفات المشتركة بين الأبراج المائية أنهم دائمًا ما يهربون من أرض الواقع إلى عالم الأحلام.

كما يتميز مواليد الأبراج المائية بشخصيتهم الهادئة، والرومانسية، كما يتميزون بالكثير من الأخلاق الكريمة كالصدق والوفاء والإخلاص، وهم من الشخصيات التي تحب مساعدة الآخرين.

وكذلك فهُم من الشخصيات الملتزمة وشديدة الحساسية، ودائمًا ما يحاولون أن يكونوا مصدر سعادة للآخرين، من سلبيات مواليد الأبراج المائية أنهم من الشخصيات المتقلبة والمزاجية، التي تتأثر من أقل الأشياء.