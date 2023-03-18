بروسيا دورتموند يسحق كولن بسداسية ويستعيد صدارة الدورى الألمانى

استعاد بروسيا دورتموند صدارة ترتيب الدوري الألماني، بعدما سحق فريق كولن في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ25 للبطولة بستة أهداف مقابل هدف.

وأنهى بروسيا دورتموند الشوط الأول من المباراة متقدمًا بأربعة أهداف مقابل هدف.

واستحوذ بروسيا دورتموند على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، وقدم أداءً هجوميًا شرسًا اتسم بالتركيز في إنهاء الهجمات أمام المرمى، بينما حاول لاعبو فريق كولن مجاراة الأداء الهجومي لدورتموند.

وافتتح رافائيل جيريرو التسجيل لفريق بروسيا دورتموند في الدقيقة 15، ثم أضاف سباستيان هالر الهدف الثاني لدورتموند في الدقيقة 17.

واستمرت المحاولات الهجومية من لاعبي فريق بروسيا دورتموند خلال الشوط الأول من المباراة، وأضاف ماركو رويس، الهدف الثالث لدورتموند في الدقيقة 32.

ولم يتوقف الضغط الهجومي من بروسيا دورتموند وسجل مالين الهدف الرابع في الدقيقة 36، قبل أن يسجل سيلكي هدف تقليص الفارق لكولن.

وسدد لاعبو بروسيا دورتموند 5 كرات على المرمى من 5 محاولات، فيما سدد لاعبو فريق كولن 3 كرات على المرمى من 7 محاولات وخرجت 4 من الملعب.

واستحوذ بروسيا دورتموند على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة بنسبة 63%، مقابل 37% لصالح فريق كولن.

وفي الشوط الثاني، واصل بروسيا دورتموند استحواذه على مجريات اللعب، ولكن الأداء الهجومي انخفض وجاء متوسطًا ومتبادلًا بين كلا الفريقين.

وأضاف سباستيان هالر ثاني أهدافه وخامس أهداف فريقه في الدقيقة 69 من المباراة، قبل أن يضيف ماركو رويس أيضًا ثاني أهدافه ويختتم حفلة أهداف بروسيا دورتموند في الدقيقة 70.

وسدد لاعبو بروسيا دورتموند 8 كرات على المرمى من 11 محاولة، فيما خرجت 3 كرات من الملعب، مقابل 5 تسديدات من 11 محاولة لفريق كولن، وخرجت 6 كرات من الملعب.

واستحوذ بروسيا دورتموند على مجريات اللعب بنسبة 61% مقابل 39% لصالح فريق كولن.

ورفع بروسيا دورتموند رصيده لـ53 نقطة يتصدر بها ترتيب الدوري الألماني بفارق نقطة واحدة عن بايرن ميونخ، صاحب المركز الثاني، فيما توقف رصيد كولن عند 27 نقطة في المركز الـ13 بجدول الترتيب.