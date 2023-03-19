أحد المستفيدين من «حياة كريمة»: المبادرة تحافظ على صحة الشعب

طورت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة » منظومة الصرف الصحي ومياه الشرب داخل قرى الريف المصري، للارتقاء بالمستوى المعيشي والاجتماعي للسكان، والحد من انتشار الأمراض والأوبئة الناتجة عن المياه الغير نظيفة، كما قدمت المبادرة الخدمات الصحية والطبية لجميع سكان الريف، وكان ذلك بمثابة حلم كبير لدى السكان بعدما عانوا لسنوات طويلة بسبب قلة الخدمات المقدمة إليهم.

الحكومة تحافظ على صحة الشعب

«أحمد الحلو»، يقطن في إحدى القرى التابعة لمركز الصف بمحافظة الجيزة، عانى من الفشل الكلوي بسبب المياه الغير نظيفة المنتشرة بالقرية، وأصبح يعتمد على جلسات غسيل كلوي أسبوعيًا حتى لا يموت، واستمر ذلك الحال لسنوات ، حتى أتت المبادرة الرئاسية وقامت بمد يد العون له ولجميع سكان المركز، من خلال تقديم المساعدات الطبية وتطوير شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب.

وقال «أحمد » لـ«الدستور» إن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» حققت أحلام أبناء الريف وأنقذت الأطفال من الأمراض التي تنتشر بسبب تلوث المياه، حيث أن أهالي قريته رحبوا بفريق المبادرة بمجرد وصوله، وعرضوا المساعدة في جميع المشروعات، وأبلغوهم أن المشكلة الأساسية في القرية هي مشكلة مياه الشرب والصرف الصحي، وخلال أيام قامت المبادرة بالعمل على تطوير تلك المنظومة.

وأضاف أن البنية التحتية الخاصة بالصرف الصحي بالقرية متهالكة منذ سنوات طويلة، ما تسبب في إصابة عدد كبير من المواطنين بالفشل الكلوي والتهابات المعدة والأمعاء، حيث أن هذه الأمراض حصدت أرواح أهالي الريف.

وذكر أن «حياة كريمة» قضت على هذه الأمراض عبر تطوير محطات تنقية المياه، مختتما بأن السيسي صنع مبادرة يشيد بها العالم كله، حيث أنه يحرص على حماية صحة المصريين، وستكون نبراسًا لكل الدول النامية، موجهًا الشكر له وللقائمين على مبادرة «حياة كريمة».