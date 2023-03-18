اعترافات قاتلة سيدة الفشن

"مرضيتش تسلفني فلوس فقتلتها" بهذا الأقوال، أقرت المتهمة بقتل سيدة في مركز الفشن بمحافظة بني سويف، بتفاصيل ارتكاب جريمتها أمام جهات التحقيق المختصة.

كنت طالبة منها سلفة

وأضافت المتهمة أنها كانت بحاجة إلى أموال، وعقب توجهها للمجني عليها لطلب أن تعطيها مبلغ مالي على سبيل السلفة، فرفضت أن تقرضها المبلغ الذي طلبت.

خنقتها لحد ما ماتت

وكشفت المتهمة أمام جهات التحقيق، أنه عقب ذلك حدثت بينهما مشادة تحولت لمشاجرة استغاثت على إثرها المجني عليها، فقامت المتهمة بكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة، ثم استولت على مجوهراتها وهربت من مكان الواقعة.

وعقب إدلاءها بكافة الاعترفات أرشدت عن مكان إخفاء المسروقات.

بلاغ بالعثور على سيدة مقتولة في الفشن

تبلغ لمركز شرطة الفشن بمديرية أمن بنى سويف من (أحد الأشخاص) باكتشافه وفاة والدته (ربة منزل) بمسكنهما الكائن بدائرة المركز وسرقة مصوغاتها الذهبية.

ضبط المتهمة

توصلت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بني سويف إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة المركز "تربطها معاملات تجارية بالمجني عليها").

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها وأمكن ضبطها ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.