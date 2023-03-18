رئيس «قوى النواب»: نناقش تعجيل علاوة الموظفين وزيادة المعاشات

كشف النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن جهود الدولة في دعم منظومة الحماية الإجتماعية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على الحزمة الثالثة من الدعم التي وجه بها الحكومة في أقل من سنة لتحمل موجة الغلاء العالمية عن المواطنين، خاصة العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

وأضاف أن الدولة المصرية قوية ولديها من المرونة الاقتصادية والمالية التي تجعلها قادرة على تحمل الأزمات المالية، لذلك سيعمل الجهاز الإداري للدولة على تقديم خدمات أفضل للمواطنين خلال الفترة المقبلة كنوع من رد الجميل.

وأشار إلى أن مجلس النواب سيناقش تعجيل علاوة الموظفين وزيادة المعاشات، حيث تضمّن مشروع القانون مجموعة من المستفيدين، مثل المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغيرهم، والكادرات الخاصة بالدولة، ويستفيد منها المخاطبون بعلاوة 8% بحد أدنى 125 جنيهًا، و1% لغير المخاطبين بحد أدنى 125 جنيهًا أيضًا.

وتابع أنه سيكون هناك حافز مقطوع للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية يتراوح من 300 إلى 500 جنيه طبقًا للدرجات الوظيفية، وسيتم استكمال هذه المبالغ لتصل إلى 1000 جنيه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.