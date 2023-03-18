السبت 18 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بعد التعادل مع صن داونز.. مدرب الهلال السودانى: الفوز على الأهلى فى القاهرة أمر حتمى

فلوران إيبينجي
فلوران إيبينجي

علّق فلوران إيبينجي المدير الفني لفريق الهلال السوداني، على تعادل فريقه أمام صن داونز الجنوب إفريقي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتأجل حلم الفريق السوداني في التأهل للدور ربع النهائي، حيث سيلتقي مع الأهلي على استاد القاهرة في الجولة الأخيرة.

ويحتاج الهلال إلى الفوز أو التعادل، بينما لا بديل عن الأهلي سوى الفوز بفارق هدفين أو الانتصار بهدف نظيف للتأهل إلى الدور المقبل.

إيبينجي مدرب الهلال، أكد في تصريحات عقب المباراة، أنه لاحت لفريقه فرصة التأهل أمام صن داونز، لكنه لم ينجح  في التأهل إلى الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا من هذه المباراة.

وتابع: "بالتأكيد مباراة الأهلي القادمة في الجولة السادسة من دور المجموعات مباراة صعبة للغاية، لكن لا بد أن نحقق الانتصار على حسابه، إلا أن صعوبة المباراة تأتي في مسألة أن المباراة على أرض الأهلي، ولديه الرغبة في التأهل إلى الدور ربع النهائي، سنبذل كل جهدنا للعبور إلى الدور القادم".

فلوران إيبينجي الهلال صن داونز الاهلى الهلال السوداني دورى ابطال افريقيا

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