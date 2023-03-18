حريق يلتهم جسد فتاة داخل منزلها بنجع حمادي

شهد مركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، حادثا أليما حيث لقت فتاة مصرعها في حريق نشب بمنزلها الكائن بإحدى القرى.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد مصرع فتاة متأثرة بإصابتها في حريق داخل منزلها، بقرية هو التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.

وجاري تكثيف الإجراءات والتحقيق في الواقعة من قبل الأجهزة الأمنية، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.