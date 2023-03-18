السبت 18 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تظاهرات موالية للكرملين أمام سفارات فى موسكو فى الذكرى التاسعة لضمّ القرم

جزيرة القرم
جزيرة القرم

تجمّع ناشطون موالون للكرملين، السبت، أمام سفارات دول تعتبرها موسكو "غير ودّية"، في الذكرى التاسعة لضمّ روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية، حسبما قالت حركة شبابية.
وقالت حركة "مولودايا غفارديا" (الحرس الشاب) إن أكثر من خمسة آلاف شخص تظاهروا أمام سفارات عشرين دولة "غير ودّية" بما فيها سفارة الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبولندا.
وأشارت إلى أن هذه الدول "تدعم أوكرانيا (...) وتزود النظام الأوكراني بأسلحة فتّاكة بشكل نشط".
وتجمع نحو 400 ناشط خارج السفارة الأمريكية في موسكو وحملوا لافتات كُتب عليها "القرم مع روسيا للأبد" و"أيتها الولايات المتحدة، أنت تزرعين الموت"، حسبما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.
وقال رئيس الحركة الشبابية أنتون ديميدوف لوكالة فرانس برس "بمساعدة هذه الأسلحة، يمكن إطلاق النار على شبه جزيرة القرم المسالمة وقد بدأ يحصل ذلك".
وأضاف "نعتبر هذه الدول، التي توفّر أسلحة فتّاكة، متواطئة في هذه الجريمة".
وحصلت تظاهرة مشابهة شارك خلالها نحو 200 شخص أمام السفارة البريطانية، وفق مراسل لوكالة فرانس برس.
وضمّت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية في العام 2014 بعد استفتاء لم تعترف به كييف والعواصم الغربية.
وأثار ضم القرم موجة تنديد وحمل على فرض عقوبات دولية على روسيا.

موسكو روسيا شبه جزيرة القرم جزيرة القرم الحرس الشاب

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