السبت 18 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مواطن يشكر الرئيس السيسى على قوافل الخير: «ربنا يخلى الريس للغلابة»

لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو

نظم حزب "مستقبل وطن" قوافل غذائية في عدد من المحافظات بمناسبة شهر رمضان الكريم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ونشر الحزب فيديو يرصد القوافل الغذائية، واستعرض كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية إطلاق مبادرة "كتف في كتف"، إذ قال الرئيس السيسي: "من الحاجات الجميلة جدًا إدخال السرور والبهجة على الناس".

وتابع: "أتصور من اللي بنعمله ده، بوجودكم، وأتصور وأنت بتخبط على بيته وتقوله أنا شايفاك، وأنا معاك وحاسس بيك وبحاول أخفف عنك".

وأعرب المواطنون عن سعادتهم البالغة بقوافل الخير، وقال أحد المواطنين: "ربنا يكفيكم شر المرض.. ويجعله في ميزان حساناتكم.. على طول وربنا يجعلكم كل سنة شايفين الغلابة.. وربنا يخلي الريس للغلابة".

وجابت قوافل الحزب محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، الشرقية، الغربية والقليوبية، بورسعيد، الإسماعيلية، جنوب سيناء، وشمال سيناء، والأقصر، وأسيوط. 

 

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