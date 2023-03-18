السبت 18 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

هلا رشدى: غنائى أمام الرئيس حملنى المسئولية.. وتعلق على تشبيهها بحنان ترك

هلا رشدي
هلا رشدي

علقت الفنانة هلا رشدي، على تشبيهها بالفنانة المعتزلة حنان ترك في بداية ظهورها الفني، مشيرة إلى أن البعض تساءل "هي حنان ترك بتغني؟".

 تشبيهي بحنان ترك لا يغضبني

وأضافت هلا رشدي، خلال لقائها في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية cbc، أنها لا تدقق في مثل هذه الأمور، خاصة إذا كانت فنانة ومحترمة والناس كلها تحبها، مؤكدة أنها لا تغضب من تشبيهها بحنان ترك حتى بعد شهرتها، لأنها كانت تسعد بذلك، وتعرضت لمواقف كثيرة بسبب هذا التشبيه.

وأشارت إلى أن وقوفها أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وغناءها أمامه حملها الكثير من المسئولية، وكذلك غناؤها أغنية "أنا ابن مصر"، ومشاركتها في مسلسل "مكتوب عليا"، مؤكدة أنها ما زالت تتعلم حتى الآن ولا يوجد سقف للطموح لديها.

هلا رشدي حنان ترك تشبيهها بداية ظهورها الفني الرئيس عبدالفتاح السيسي مسلسل مكتوب عليا

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