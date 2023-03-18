مرموش يسجل ويمنح فولفسبورج الفوز على شتوتجارت بالدورى الألمانى

قاد عمر مرموش، لاعب المنتخب الوطني المحترف ضمن صفوف فريق فولفسبورج، فريقه للفوز على مضيفه شتوتجارت في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ25 لبطولة الدوري الألماني بهدف دون رد.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، وسجل عمر مرموش هدف فولفسبورج الوحيد في المباراة.

واستحوذ فريق شتوتجارت على مجريات اللعب خلال الشوط الأول من المباراة.

وقدم كلا الفريقين أداءً هجوميًا ضعيفًا، رغم محاولاتهما للوصول للمرمى طوال أحداث الشوط الأول.

وسدد لاعبو شتوتجارت كرة واحدة من أصل 5 محاولات، مقابل تسديدة واحدة لفريق فولفسبورج من أصل 4 محاولات.

واستحوذ شتوتجارت على مجريات اللعب خلال الشوط الأول من المباراة بنسبة 52% مقابل 48% لصالح فريق فولفسبورج.

وواصل شتوتجارت استحواذه على مجريات اللعب خلال الشوط الثاني من المباراة، واستمر الأداء الهجومي بينهما على المستوى الضعيف.

وسجل عمر مرموش هدف التقدم لفريق فولفسبورج في الدقيقة 56 من عمر المباراة بعدما انطلق بهجمة مرتدة لفريقه من وسط الملعب، ووصل على حدود منطقة الجزاء وسدد الكرة وسكنت الشباك على يمين الحارس.

واستمرت المحاولات بين كلا الفريقين خلال الشوط الثاني من أجل الوصول للشباك وتسجيل الهدف الثاني لفولفسبورج، أو التعادل لفريق شتوتجارت.

وسدد لاعبو شتوتجارت كرة واحدة على المرمى من أصل 7 محاولات، وخرجت 6 كرات من الملعب، مقابل تسديدتين من أصل 5 محاولات لفريق فولفسبورج، وخرجت 3 كرات من الملعب.

واستحوذ فريق شتوتجارت على مجريات اللعب خلال المباراة بنسبة 63% مقابل 37% لصالح فريق فولفسبورج.

ورفع فولفسبورج رصيده للنقطة 38 في المركز السابع بجدول الترتيب، بفارق نقطتين عن أينتراخت فرانكفورت صاحب المركز السادس بـ40 نقطة، فيما توقف رصيد فريق شتوتجارت عند 20 نقطة في المركز الأخير بجدول الترتيب.