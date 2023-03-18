السبت 18 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

غدًا.. لطيفة ضيفة برنامج «سيبها دايرة» مع زهرة رامى على راديو NRJ

لطيفة
لطيفة

تحل المطربة لطيفة ضيفة على برنامج "سيبها دايرة"  مع المذيعة زهرة رامي على راديو NRJ، غدًا الأحد، في تمام الساعة الرابعة مساء.

ومن المقرر أن تتحدث لطيفة خلال استضافتها عن أعمالها الفنية المقبلة، وكواليس آخر ألبوماتها الغنائية وسبب نجاحه، كما تتحدث عن طقوسها خلال الشهر الكريم.

 

 

جدير بالذكر أن، كانت قد طرحت المطربة التونسية لطيفة، أغنية جديدة تحمل عنوان "من بلدي" على موقع الفيديوهات الشهير الـ"يويتوب"، والمنصات الموسيقية، وهذه الأغنية التي تشدو بها لطيفة، هي من كلمات كريم حكيم، وألحان خالد فتوح.

الاحتياجات الخاصة المذيعة زهرة رامي المطربة التونسية ذوى الاحتياجات الخاصة ذوي الاحتياجات الخاص خاص حكيم

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وائل لطفي

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