السبت 18 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

انطلاق اجتماعات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بالسعودية

الدكتور أشرف صبحى
الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب

انطلقت اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب برئاسة الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي، اليوم السبت، قبل انطلاق اجتماعات المجلس غدا، والذى تستضيف فعالياته المملكة العربية السعودية.

وناقش الاجتماع  أبرز البرامج والمشروعات المقرر تنفيذها الفترة المقبلة، والمشتركة بين الدول العربية على مستوى قطاعى الشباب والرياضة، والتوقيتات المقترحة لتنفيذها وأعداد المستفيدين والأهداف.

وقال الدكتور أشرف صبحى إن تميز الشباب العربي وتفوقهم في العديد من المجالات وعلى مستوى مختلف دول العالم يعد دلالةً واضحةً وترجمةً حقيقية لجهود الحكومات العربية المبذولة على صعيد قطاع الشباب، وهو أمرٌ مُبشِر بأن مستقبل بلادنا العربية بخير.

وأضاف أن وزراء الشباب والرياضة العرب تقع- على عاتقهم- مسئولية كبيرة في تحقيق متطلبات الشباب، وآمالهم فنسعى دوماً لمواكبة التطورات المتلاحقة بقطاعي الشباب والرياضة، وطرح  الرؤى والسياسات التى تتماشى وتوجهات شبابنا العربي، مشيرًا إلى تنفيذ باقة من المشروعات والبرامج والأنشطة العربية المشتركة التى تحقق نسبة إرضاء كبيرة بين الشباب العربى المشاركين بها.

وأكد: "نحرص على تبنى المبادرات الشبابية البناءة التى تُساهم في خدمة المجتمعات العربية، وتُعزز من التواصل بين الشباب العربي، وتبادل الخبرات والثقافات فيما بينهم"، لافتا إلى أن  "نادى شباب العرب" الذى تم إطلاق فعالياته بمصر، وتتبلور فكرته في عقد لقاءات حوارية شبابية عربية مُوَجَهة لأبناء الجاليات العربية كل شهر على مدار العام ليكون بمثابة منصة للشباب من أبناء الجاليات العربية بمصر والوافدين للاستماع إلى الآراء وبناء جسور من التواصل بين شباب الدول العربية والاستثمار في طاقاتهم وأفكارهم وتبادل التجارب بما يخدم وطننا العربي ويُسِهم في ترسيخ الهوية العربية لدى الشباب العربى.

تبنى المبادرات الشبابية الشباب العربي الدكتور أشرف صبحى وزير الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب وزير الرياضة يترأس اجتماعات المكتب التنفيذي

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وائل لطفي

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