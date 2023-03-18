السبت 18 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«بعد 40 سنة».. عائلة بلغارية تزور بورسعيد لاستعادة الذكريات

الابن مع المحافظة
الابن مع المحافظة

تشهد محافظة بورسعيد يوم 27 مارس المقبل زيارة عائلة بلغارية عاشت في بورسعيد لمدة 10 سنوات، لاستعادة الذكريات وذلك بعد مرور 40 عاما.

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ويقول محمد أبو الدهب نائب مدير هيئة تنشيط السياحة ببورسعيد، إن الأم فليشكا عاشت مع زوجها الراحل يوردانوفا في بورسعيد منذ عام 1977 وحتى العام 1987، وقامت بولادة ابنتها الصغرى لورا في بورسعيد وعاشت بصحبة ابنها الوحيد يافور لمدة 10 سنوات في بورسعيد وكان من أبناء مدرسة الليسيه الفرنسية وله صورة في حفل تكريم من محافظ بورسعيد الراحل  السيد سرحان.

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وتابع أبو الدهب: “لا زالت العائلة البلغارية تحتفظ بذكرياتها الجميلة عن بورسعيد ورتبت لهذه الرحلة عبر الباخرة السياحية Crystal، يوم الإثنين 27 مارس 2023 لاستعادة ذكرياتهم الرائعة والحنين للجذور ولمقابلة أصدقائهم القدامى”.

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ولفت إلى أن الأسرة تواصلت مع هيئة تنشيط السياحة من أجل ترتيب الزيارة التي ستكون ليوم واحد فقط أثناء رسو السفينة في ميناء بورسعيد السياحي وتريد أن تزور مكان إقامتهم في بورسعيد وترتيب جولة سياحية بالمدينة الباسلة التي عاشوا فيها قبل ٤٠ عاما.

 

وتابع “ أبو الدهب” أنه إيمانا من هيئة تنشيط السياحة بأهمية هذا النمط من السياحة Roots Tourism  من خلال الترويج السياحي لمصر؛ إذ أنها تهدف إلى فتح المجال أمام المصريين المهاجرين في الخارج أو الجنسيات الأخرى الذين عاشوا لفترات طويلة في مصر ورحلوا عنها بعد ذلك، لزيارة الأماكن التي نشأوا وترعرعوا فيها واستعادة ذكرياتهم معها.

الباخرة السياحية أصدقائه اصدقاء الترويج السياحي لمصر الترويج السياحي

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