السبت 18 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة المصرية اليابانية و«مصر للمعلوماتية»

توقيع بروتوكول تعاون
توقيع بروتوكول تعاون بالجامعة المصرية اليابانية

استقبل الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، الدكتورة ريم بهجت، رئيس جامعة مصر للمعلوماتية ووفد مرافق لها، ضم الدكتور أحمد حسن يوسف نائب رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، والدكتور عمرو المصري عميد كلية هندسة، والدكتورة سما عطية عميد كلية تكنولوجيا الأعمال، والدكتورة هدي مختار عميد كلية علوم حاسب ومعلومات، والدكتور عمرو الشريف، والدكتور محمد إسماعيل، والدكتور ياسر كاظم أمين عام الجامعة، حيث تم توقيع بروتكول تعاون بين الجامعتين في مجالات البحث العلمي.

وقال الدكتور عمرو عدلي إن البروتوكول يتضمن إمكانية التعاون الأكاديمي والمشاركة في عقد «المؤتمر الدولي الياباني - الإفريقي للإلكترونيات والاتصالات والحسابات» والتعاون في الأنشطة البحثية الوطنية والدولية المشتركة، فضلا عن التعاون في برامج البحوث الأساسية والتطبيقية ونقل التكنولوجيا.

وأضاف: «كما يتضمن البروتوكول تبادل الدعوات لأعضاء هيئة التدريس لتبادل الخبرات من خلال المحاضرات وتبادل الدعوات لأعضاء هيئة التدريس للمشاركة في المؤتمرات والندوات ومختلف الأنشطة، فضلا عن تبادل المعلومات في المجالات التي تهم كلتا المؤسستين».

وأشار إلى أن البروتوكول يتضمن أيضا التعاون في مجالات تكنولوجيا الأعمال والتجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي مع كلية الأعمال الدولية والإنسانيات، بالإضافة الى التعاون في مجالات الإلكترونيات والاتصالات، وعلوم وهندسة الكمبيوتر، والهندسة الصناعية، والميكاترونكس والروبوتات، وكيفية الاستفادة من النتائج المحققة في تلك المجالات

شارك في اللقاء من الجامعة اليابانية الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والطلاب، والدكتور عادل بدير عميد كلية الالكترونيات والاتصالات، والدكتور عادل السن مدير مركز الثقافة الحرة والآداب والدكتور أحمد يحيى عبيد عميد كلية إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات والدكتور محمد مختار عميد كلية العلوم الأساسية.

توقيع بروتوكول تعاون الجامعة المصرية اليابانية جامعة مصر للمعلوماتية التعاون الأكاديمي تبادل المعلومات في المجالات

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