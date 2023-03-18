«آداب طنطا» تستقبل الأطفال المشاركين فى «جامعة الطفل»

استقبلت كلية الآداب بجامعة طنطا، اليوم، الأطفال المشاركين ببرنامج "جامعة الطفل" ضمن فعاليات المرحلة السادسة تحت شعار "أطفال علماء لمستقبل أفضل" بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، والدكتور محمود زكي رئيس الجامعة.

وإشراف الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ممدوح المصري عميد الكلية، والدكتور إبراهيم طلبة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبدالله خضر المنسق العام لجامعة الطفل بجامعة طنطا، والدكتورة داليا سلام منسق أنشطة جامعة الطفل بكلية الآداب.



أكد الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، على أهمية برنامج جامعة الطفل تحت شعار "أطفال علماء لمستقبل أفضل"، لدوره فى الكشف عن المواهب والنوابغ من الأطفال، وصقل مهاراتهم وتنمية قدارتهم لإعداد جيل من الشباب واعد ومبدع ومبتكر قادر على مواجهة التحديات المستقبلية المختلفة، وبناء مصرنا الحديثة.

وأوضح الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حرص الجامعة على تقديم كل أوجه الدعم للبرنامج، لمساعدة الأطفال فى تحديد أهدافهم المستقبلية، وكيفية تحقيقها بشكل مخطط ومدروس، وتنمية القدرات الإبداعية والابتكارية والمهارية لديهم.

وأضاف الدكتور ممدوح المصري عميد الكلية، أن اليوم تضمن اصطحاب الأطفال في جولة لزيارة الأماكن الحيوية بالكلية، شملت مكتب العميد وجولة بمعرض المتحف التعليمي بقسم الآثار تحت إشراف الدكتورة تفيدة عبدالجواد، وقيام الأطفال بتنفيذ عدد من الأنشطة، مثل كيفية كتابة الأسماء باللغة الهيروغليفية تحت إشراف الدكتور محمود القضية، كما استمع الطلاب لمحاضرة حول أهمية الطفل في مصر القديمة، وعرض مراحل الاهتمام بالطفل ودور الطفل وتأثيره في بناء الحضارة، إضافةً إلى تقديم عرض حول تطور المقبرة الملكية ومراحل تطور المقبرة حتى وصلت للشكل الهرمي تحت إشراف الدكتور محمود القضية، والدكتورة وسام الجزار.

وأشار الدكتور عبدالله خضر إلى حرص الجامعة على توفير كل الإمكانيات المادية المطلوبة لتنفيذ أنشطة البرنامج، وانتقاء عناصر متميزة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لتقديم تدريب متميز للأطفال المشاركين لتنمية قدراتهم العقلية وصقل مواهبهم المتميزة في مراحل مبكرة من العمر باعتبارهم قادة المستقبل لمصرنا الحبيبة.

وأفادت الدكتورة داليا سلام منسق أنشطة جامعة الطفل بكلية الآداب، بأن الأطفال أبدوا سعادتهم البالغة بما تعلموه أثناء أداء جميع الأنشطة، وتم ختام الأنشطة بتعليم وتدريب الأطفال على كتابة الأسماء باللغة الهيروغليفية.

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