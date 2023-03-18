السبت 18 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هجمات كثيفة بطائرات مسيرة على أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلنت أوكرانيا، السبت، عن أنها تعرضت لوابل من القصف من مسيرات متفجرة، وصل بعضها إلى منطقة لفيف الهادئة نسبيًا في غرب هذا البلد الغارق في حرب.

وتقصف روسيا بشكل متكرر أوكرانيا بالصواريخ والمدفعية والمسيرات، ما يتسبب في كثير من الأحيان بانقطاع الكهرباء على نطاق واسع وحرمان الأهالي من تدفئة منازلهم أو مياه الشرب.

وقال سلاح الجو الأوكراني في بيان على تويتر إنه "قرابة الساعة 21,00 يوم 17 مارس 2023، هاجم الغزاة الروس أوكرانيا بمسيرات هجومية انتحارية إيرانية الصنع من نوع شاهد-136/131".

وأضاف أن 11 من 16 طائرة "دُمرت".

وحسب سلاح الجو، انطلق الهجوم من بحر آزوف ومن منطقة بريانسك الروسية المحاذية لأوكرانيا.

وبعض تلك المسيرات استهدف منطقة لفيف بغرب أوكرانيا.

وقال الحاكم الإقليمي مكسيم كزويتسكي إن "قرابة الساعة 1,00 صباحا تعرضت منطقتنا لهجوم من مسيرات انتحارية من نوع شاهد 136، حسب المعلومات الأولية كان عددها ست مسيرات.

وأضاف أن ثلاث مسيرات أُسقطت فيما الثلاث الأخرى "ضربت مواقع غير سكنية" في منطقة يافوريف متسببة بأضرار دون سقوط ضحايا.

في منطقة دنيبروبتروفسك بجنوب شرق أوكرانيا، أسقطت الدفاعات الجوية ثلاث مسيرات، حسب رئيس المجلس الإقليمي ميكولا لوكاشوك.

وأضاف: "ضربت مسيرتان أخريان منشأة حيوية للبنى التحتية في نوفوموسكوفسك".

وأوضح أن الهجوم تسبب بحريق وبأضرار "بالغة".

وحسب لوكاشوك، دمر الحريق أربعة منازل وألحق أضرارًا بستة منازل أخرى، ولم تسجل إصابات بشرية.

واستهدفت ضربات بمسيرات العاصمة كييف، حسب إدارة المدينة.

وقالت الإدارة على مواقع التواصل الاجتماعي: إن "قوات الدفاع الجوي دمرت جميع الأهداف الجوية" دون أن يؤدي ذلك إلى سقوط ضحايا أو تسجيل أضرار.

أوكرانيا مسيرات متفجرة لفيف الأهالي مياه الشرب

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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