وزارة الدفاع الروسية تعلن مقتل 350 جنديًا أوكرانيًا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، عن مقتل 350 جنديًا وإسقاط 9 مسيرات تابعة للجيش الأوكراني.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إنه في اتجاه كوبيانسك تمكنت القوات الروسية من القضاء على ما لا يقل عن 60 جنديًا أوكرانيًا، وفي محور جنوب دونيتسك وباتجاه زابوروجيه تم القضاء على حوالي 50 جنديًا أوكرانيًا.

وتابع البيان أنه في محور دونيتسك لقي أكثر 120 جنديًا أوكرانيًا مصرعهم، وتم تدمير مركبتين عسكريتين ومظومة مدفعية من نوع "أوراغان"، وفي محور كراسنو- ليمان فقدت القوات الأوكرانية خلال اليوم الماضي، أكثر من 100 جندي، بالإضافة إلى تدمير منظومة مدفعية، بالإضافة إلى ذلك اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 15 صاروخًا من طراز "هيمارس" و"سميرتش" و"أوراغان"، ودمرت 9 طائرات بدون طيار تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك استهدفت القوات الروسية بقصف مدفعي نقاط إطلاق النار التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وفي وقت سابق، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على قوانين تجرم الدخول غير القانوني المتكرر إلى منشآت حكومية مهمة.

ونشر موقع الكرملين، اليوم، نص الوثيقة القانونية على البوابة الإلكترونية الرسمية للمعلومات القانونية.

وبحسب نص الوثيقة يمكن تغريم من ينتهكون بشكل متكرر حرمة مرافق الدولة الهامة ومرافق الاتصالات بغرامة مالية تصل إلى 700 ألف روبل أو السجن لمدة تصل إلى أربع سنوات.

وقد تقدم بهذه المبادرة عدد من نواب مجلس الدوما في وقت سابق.

كذلك وقع الرئيس الروسي قانونًا بشأن المسئولية الجنائية في شكل عقوبة تصل إلى الحكم بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا، وغرامات مالية تصل إلى 5 ملايين روبل، وذلك لتشويه سمعة المشاركين في العملية العسكرية الخاصة، بغض النظر عن رتبهم، وكذلك لنشر أخبار مزيفة حولهم.

وتخص هذه التعديلات على وجه الخصوص القوات المسلحة الروسية في الخارج.

وكان الحد الأقصى للعقوبة في السابق يصل إلى السجن لمدة 5 سنوات.