محافظ أسوان يسلم عقود المنتفعين بـ31 وحدة بالمجمع الصناعى

سلّم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عقود 31 وحدة بالمنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك للشباب المنتفعين ضمن 308 وحدات وورش حرفية تم طرحها مؤخرًا.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإحداث نهضة تنموية واستثمارية بمركز نصر النوبة، والعمل على توفير فرص عمل حقيقية للشباب وتغيير ثقافته من التمسك بالعمل الحكومي إلى الانطلاق نحو آفاق العمل الحر بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.

وبحضور المهندس محمد عبدالكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، واللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، واللواء حسام جعفر، ممثلًا لرئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

من جهته، وجّه محافظ أسوان، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لإصدار توجيهاته لصندوق "تحيا مصر" بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنهاء المرافق العامة والبنية التحتية الخارجية للمنطقة، وهو الذي تزامن مع قيام هيئة التنمية الصناعية بأعمال الإنشاءات والتشطيب والمرافق العامة الداخلية، مما ساهم في إنجاز هذا المشروع التنموي والاستثماري غير المسبوق، كما تم تقديم كل التيسيرات والتسهيلات الممكنة للحاجزين داخل المركز التكنولوجي بمركز نصر النوبة.

وأكد اللواء أشرف عطية، أن المجمع الصناعي بالجنينة والشباك سيعتبر قاعدة صناعية وحرفية ستعمل على استثمار المزايا النسبية بأنشطة ومجالات متنوعة منها المفروشات، والغذائية، والكيميائية، والهندسية، والتعدينية.

وأوضح محافظ أسوان، أن المنطقة الصناعية تضم 308 وحدات وورشة على مساحة 56.5 فدان كمرحلة أولى تتضمن 282 وحدة بمساحة 90 م2، وأيضًا 26 وحدة بمساحة 180 م2 مجهزة بجميع المرافق والخدمات، كما أنه متوفرة فيها وسائل الإطفاء والحماية المدنية والسلامة المهنية.

وأشار إلى أنه فى ظل التعاون البناء بين المحافظة وهيئة التنمية الصناعية، وكذا جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تم تنظيم العديد من الدورات التدريبية وندوات التوعية لرواد الأعمال من شباب نصر النوبة لتجهيزهم، مما يتيح المزيد من فرص العمل واستثمار طاقات الشباب وإمكانياتهم وقدراتهم الكامنة.

خلال تسليم العقود

IMG-20230318-WA0040

IMG-20230318-WA0041

IMG-20230318-WA0042

IMG-20230318-WA0037

IMG-20230318-WA0038

IMG-20230318-WA0044