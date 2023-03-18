سامح شكرى: هناك رغبة لاستعادة العلاقات مع تركيا على كل الأصعدة

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن هناك رغبة لتطوير العلاقات بين مصر وتركيا، واستعادة زخمها على كل الأصعدة، سواء السياسية أو الاقتصادية، مشيرًا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين لها مكانة مهمة.

وأضاف شكري، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي، اليوم السبت، أن مصر حرصت دومًا على ألا يتم التأثير على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لافتًا إلى أن التبادل التجاري خلال السنوات الماضية وصل إلى 9 مليارات دولار، وهذا مقدار مهم للبلدين، بالإضافة إلى الاستثمارات التركية في مصر التي بلغت 2.5 مليار دولار.

وأوضح وزير الخارجية أن هناك دائمًا اهتمامًا ورعاية للأشقاء الأتراك في مصر، واستمرار تنمية العلاقات التجارية بين البلدين في شتى المنتجات الصناعية وغيرها في إطار التكامل والتبادل التجاري.

وتابع: نتصور مع تطبيع العلاقات مع تركيا أن نشهد إعادة زخمها وقوتها، ما يؤدي إلى مزيد من الاهتمام من قبل رجال الأعمال في البلدين لتوسيع رقعة الاستفادة المتبادلة.