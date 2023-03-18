بني عبيد يواجه بلقاس والمريخ يستضيف الشرقية في مباراتي حسم الصعود لدوري المحترفين

تقام اليوم 10 مباريات ساخنة في دوري القسم الثالث منها مباراتان في الجولة الخامسة بدورة الترقي لدوري المحترفين الخاصة بأندية الصعيد وأربع مباريات في المجموعة السابعة وأربع مباريات في المجموعة التاسعة.

في دورة الترقي الخاصة بأندية الصعيد يلتقي قوص مع الواسطى ويدير المباراة الحكم محمد طه ويساعده محمد أحمد حسين ومحمد هارون ومعهم محمد حسن حكما رابعا ويلتقي شباب مغاغة مع مكادي ويدير المباراة الحكم الدولي إبراهيم نور الدين.

ويتصدر قوص الترتيب برصيد 8 نقاط يليه مكادي برصيد 6 نقاط والواسطى 5 نقاط وشباب مغاغة نقطة واحدة ويتأهل أول المجموعة لدوري المحترفين في حين تشارك الفرق الثلاثة الأخرى في دوري القسم الثاني.

وفي المجموعة السابعة يلتقي المريخ مع الشرقية في المباراة التي ستحدد الفريق الصاعد لدوري المحترفين حيث يتصدر المريخ المجموعة برصيد 41 نقطة يليه بورفؤاد والشرقية ولكل منهم 38 نقطة كما يلتقي بورفؤاد مع فاقوس ويكفي التعادل المريخ للتأهل لدوري المحترفين في يسعى بورفؤاد للصعود لدوري القسم الثاني ولا بديل أمامه سوى الفوز وتعثر الشرقية أمام المريخ أو التعادل وهزيمة الشرقية.

وفي المجموعة التاسعة يلتقي بلقاس بقيادة أحمد الشرباصي مع بني عبيد بقيادة أحمد عيد عبد الملك ويتصدر بني عبيد المجموعة برصيد 57 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن بلقاس ويكفيه التعادل للصعود لدوري المحترفين بينما لابديل أمام بلقاس سوى الفوز وهناك صراع بين ثلاث فرق لاحتلال المركز الثالث المؤهل لدوري القسم الثاني وهى بلقاس سيتي والقزازين ولكل منهما 43 نقطة ودمياط برصيد 41 نقطة وسيلتقي بلقاس سيتي مع شبان بدواي والقزازين مع منية سمنود ودمياط مع الزرقا وستكون مهمة دمياط هي الأصعب لأنه مطالب بالفوز وانتظار خسارة بلقاس سيتي والقزازين .