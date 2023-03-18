«القوى العاملة»: 3116 فرصة عمل فى 11 محافظة برواتب تبدأ من 2700 جنيه

أعلنت وزارة القوى العاملة، في بيان لها اليوم السبت، عن تلقيها طلبات من 41 شركة قطاع خاص في 11 محافظة لشغل 3116 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوي القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهري مارس وأبريل 2023.

وجاء في البيان الصحفي، أن نشرة التوظيف الدورية تصدر عن الوزارة كل 15 يوما، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وتعدها منى شوقي باحث أول بالإدارة، تعلن اليوم عن فرص عمل جديدة، متوافرة في 11 محافظة، هي: القاهرة، بورسعيد، أسيوط، الإسكندرية، والغربية، المنوفية، الشرقية، الإسماعيلية، أسيوط، الدقهلية، وجنوب سيناء، في التخصصات الآتية: مهندسي زراعة وميكانيكا وكهرباء ونسيج، ومحاسبين، ومدرسين فيزياء وأحياء ورياضيات ولغة عربية وإنجليزية، ومندوبي مبيعات، وشئون عاملين، ومشرفي جودة، وفنيين بجميع التخصصات، وعمال إنتاج، وأفراد أمن بمواقع مميزة، وإخصائيي تمويل، ومعلمي سباحة، ومترجمين لغة صينية، ومحاضرين برمجة وحاسب آلي ولغة ألمانية، وكل التخصصات الفندقية، ومهن التفصيل والخياطة، وسائقين، وعمال نظافة وتجميع وخدمات، وتخصصات أخرى.

وشملت النشرة مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ5% من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، على مهن إخصائي تمويل، ومشرفين، وموظفي استقبال، وإداريين، وسائقين، وعمال، ودليفرى، برواتب مجزية وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوى الإعاقة خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالى عمالها من ذوى القدرات الخاصة وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2018.

وكان وزير القوى العاملة حسن شحاتة قد وجه جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد بتسلم راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل.

وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل، وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة الفرص التي تقدمها.

IMG-20230318-WA0002

IMG-20230318-WA0031

IMG-20230318-WA0003

IMG-20230318-WA0030

IMG-20230318-WA0004

IMG-20230318-WA0005

IMG-20230318-WA0006

IMG-20230318-WA0007

IMG-20230318-WA0029

IMG-20230318-WA0008

IMG-20230318-WA0009

IMG-20230318-WA0010

IMG-20230318-WA0028

IMG-20230318-WA0011

IMG-20230318-WA0012

IMG-20230318-WA0013

IMG-20230318-WA0014

IMG-20230318-WA0015

IMG-20230318-WA0016

IMG-20230318-WA0017

IMG-20230318-WA0018

IMG-20230318-WA0027

IMG-20230318-WA0019

IMG-20230318-WA0020

IMG-20230318-WA0021

IMG-20230318-WA0026

IMG-20230318-WA0022

IMG-20230318-WA0025

IMG-20230318-WA0023