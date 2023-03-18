السبت 18 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة»: 3116 فرصة عمل فى 11 محافظة برواتب تبدأ من 2700 جنيه

فرص عمل
فرص عمل

أعلنت وزارة القوى العاملة، في بيان لها اليوم السبت، عن تلقيها طلبات من 41 شركة قطاع خاص في 11 محافظة لشغل 3116 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوي القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهري مارس وأبريل 2023.

وجاء في البيان الصحفي، أن نشرة التوظيف الدورية تصدر عن الوزارة كل 15 يوما، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وتعدها منى شوقي باحث أول بالإدارة، تعلن اليوم عن فرص عمل جديدة، متوافرة في 11 محافظة، هي: القاهرة، بورسعيد، أسيوط، الإسكندرية، والغربية، المنوفية، الشرقية، الإسماعيلية، أسيوط، الدقهلية، وجنوب سيناء، في التخصصات الآتية: مهندسي زراعة وميكانيكا وكهرباء ونسيج، ومحاسبين، ومدرسين فيزياء وأحياء ورياضيات ولغة عربية وإنجليزية، ومندوبي مبيعات، وشئون عاملين، ومشرفي جودة، وفنيين بجميع التخصصات، وعمال إنتاج، وأفراد أمن بمواقع مميزة، وإخصائيي تمويل، ومعلمي سباحة، ومترجمين لغة صينية، ومحاضرين برمجة وحاسب آلي ولغة ألمانية، وكل التخصصات الفندقية، ومهن التفصيل والخياطة، وسائقين، وعمال نظافة وتجميع وخدمات، وتخصصات أخرى.

وشملت النشرة مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ5% من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، على مهن إخصائي تمويل، ومشرفين، وموظفي استقبال، وإداريين، وسائقين، وعمال، ودليفرى، برواتب مجزية وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوى الإعاقة خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالى عمالها من ذوى القدرات الخاصة وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2018.

وكان وزير القوى العاملة حسن شحاتة قد وجه جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد بتسلم راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل.

وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل، وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة الفرص التي تقدمها.

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وزارة القوى العاملة شركة قطاع خاص وظيفة خالية ذوى القدرات الخاصة فرصة عمل

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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