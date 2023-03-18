غلق 20 منشأة طبية خاصة و7292 عبوة أدوية منتهية الصلاحية فى البحيرة

شنت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالديوان بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة ولجان العلاج الحر بالإدارات الصحية والوحدات المحلية بمركزي شبراخيت وإيتاي البارود- حملات على المنشآت الطبية الخاصة.

وأسفرت الحملات بعد المرور على 41 منشأة عن ضبط 7292 كبسولة وأكياس أدوية ما بين منتهي الصلاحية وأخرى غير مصرح بتداولها داخل أحد المراكز الطبية الخاصة بشبراخيت.

كما أغلقت الحملة 8 منشآت طبية صادر لها قرارات غلق بشبراخيت، وضبط 12 منشأة طبية خاصة تدار دون ترخيص وتم تحرير 17 إنذار مكافحة عدوى ضد 17 منشأة طبية خاصة بإيتاي البارود.

كما تم ضبط 3 منشآت طبية خاصة بها بعض الملاحظات وتم التأكيد على تلافيها ومعاودة المرور عليها مرة أخرى.

وتم التحفظ على المضبوطات، وجار تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.