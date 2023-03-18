«مستثمرى بدر» تبحث مع «القناة للكهرباء» إنهاء أزمة تذبذب التيار

عقدت جمعية مستثمري بدر، برئاسة المهندس بهاء العادلي ونائبه عبدالرحمن الزعيم، اجتماعا مع مسؤولي شركة القناة لتوزيع الكهرباء، لبحث أزمة الانقطاعات المتكررة وتذبذب التيار الكهربائي بالمدينة، بحضور مهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر وقيادات الجهاز ومجلس أمناء مدينة بدر.

وقال المهندس بهاء العادلي، إنه تم الاتفاق على برنامج زمني لتشغيل محطة المحولات الجديدة بالمدينة بدر ٣ لتلبية احتياجات المناطق السكنية والمصانع من الطاقة الكهربائية، إذ تعاني المدينة من نقص في القدرة الكهربائية المغذية في ظل تزايد الكثافة السكانية والمصانع الجديدة بالمنطقة.

يشار إلى أن الأزمة بدأت في 2015، مع تزايد الأحمال على شبكة الكهرباء بالمنطقة، وهو ما نتج عنه حدوث تذبذب فى مستوى التيار الكهربائى المغذى للمصانع والمناطق السكنية، وأدى ذلك إلى تفاقم الخسائر الناجمة عن تلف الآلات والأجهزة المنزلية.

وأضاف «العادلي» أنه تم تشغيل محطة بدر 2، ومن المقرر تشغيل محطة بدر 3 خلال أسبوع، إضافة إلى تطوير شبكة توزيع الكهرباء «محولات، أكشاك قدرات مختلفة» لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، وذلك لضمان استقرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة، وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك.

وشدد «العادلي» على ضرورة فصل المنطقة الصناعية عن المناطق السكنية في التغذية الكهربائية لإحداث توازن في توفير الطاقة الكهربائية بالمدينة.

ووفقاً لتقرير صادر عن جمعية مستثمري بدر فإن أزمة تذبذب الجهد الكهربائى ترجع إلى وجود سكاكين هوائية من طرازات قديمة، إضافة إلى الأعطال الناتجة عن قطع كابلات الجهد المتوسط، ما يتطلب تأهيل مهمات الشبكات من سكاكين وأكشاك بالمنطقة الصناعية.

وكشف «العادلي» عن تشكيل مجموعة عمل ضمت عددا من أعضاء مجلس الأمناء لمتابعة مشروعات تطوير شبكة الكهرباء بالمدينة بالتعاون مع جهاز مدينة بدر الذي سيتولى مهمة استلام تلك المشروعات من شركة القناة بنهاية شهري أبريل و يونيو 2023 على التوالي.

وأكد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، في تصريحات له خلال يناير الماضي، أنه تم الانتهاء تماماً من تنفيذ محطة رقم 3، وجارٍ تنفيذ أعمال التغذية والاختبارات، موضحاً أنه تم تنفيذها نظراً لزيادة الكثافة السكانية بالمدينة، وزيادة نسبة الإشغال، حيث إنه بعد الانتهاء من تنفيذ محطة محولات بدر 2، التى تم إطلاق الجهد والتيار عليها ودخولها الخدمة يناير سنة 2021، كان لا بد من إنشاء محطة كهرباء ثالثة.

وأوضح أن محطة كهرباء بدر رقم 3 تتكون من 3 محولات قدرة الواحد 40 م.ف.أ بإجمالي 120 م.ف.أ، وستخدم الحى الرابع وقطع الأراضى شمال المدينة والحى الخامس والحى الثالث ومركز المدينة وجزءا من الحى الثانى وتتكلف المحطة 145 مليون جنيه.

جدير بالذكر أن عدد المصانع بمدينة بدر يبلغ نحو 1200 مصنع يعمل منها 681 مصنعًا، والباقى تحت الإنشاء، موزعة بين قطاعات الصناعات «الهندسية، الدوائية، المعدنية، النسيجية، الكيماوية، والغذائية، الأثاث ومواد البناء»، ويعمل بالمدينة أكثر من 40 ألف عامل وفني، ويسكنها ما يزيد على 250 ألف مواطن.