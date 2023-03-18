السبت 18 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«مستثمرى بدر» تبحث مع «القناة للكهرباء» إنهاء أزمة تذبذب التيار

بهاء العادلي
بهاء العادلي

عقدت جمعية مستثمري بدر، برئاسة المهندس بهاء العادلي ونائبه عبدالرحمن الزعيم، اجتماعا مع مسؤولي شركة القناة لتوزيع الكهرباء، لبحث أزمة الانقطاعات المتكررة وتذبذب التيار الكهربائي بالمدينة، بحضور مهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر وقيادات الجهاز ومجلس أمناء مدينة بدر.

وقال المهندس بهاء العادلي، إنه تم الاتفاق على برنامج زمني لتشغيل محطة المحولات الجديدة بالمدينة بدر ٣ لتلبية احتياجات المناطق السكنية والمصانع من الطاقة الكهربائية، إذ تعاني المدينة من نقص في القدرة الكهربائية المغذية في ظل تزايد الكثافة السكانية والمصانع الجديدة بالمنطقة.

يشار إلى أن الأزمة بدأت في 2015، مع تزايد الأحمال على شبكة الكهرباء بالمنطقة، وهو ما نتج عنه حدوث تذبذب فى مستوى التيار الكهربائى المغذى للمصانع والمناطق السكنية، وأدى ذلك إلى تفاقم الخسائر الناجمة عن تلف الآلات والأجهزة المنزلية.

وأضاف «العادلي» أنه تم تشغيل محطة بدر 2، ومن المقرر تشغيل محطة بدر 3 خلال أسبوع، إضافة إلى تطوير شبكة توزيع الكهرباء «محولات، أكشاك قدرات مختلفة» لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، وذلك لضمان استقرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة، وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك.

وشدد «العادلي» على ضرورة فصل المنطقة الصناعية عن المناطق السكنية في التغذية الكهربائية لإحداث توازن في توفير الطاقة الكهربائية بالمدينة.

ووفقاً لتقرير صادر عن جمعية مستثمري بدر فإن أزمة تذبذب الجهد الكهربائى ترجع إلى وجود سكاكين هوائية من طرازات قديمة، إضافة إلى الأعطال الناتجة عن قطع كابلات الجهد المتوسط، ما يتطلب تأهيل مهمات الشبكات من سكاكين وأكشاك بالمنطقة الصناعية.

وكشف «العادلي» عن تشكيل مجموعة عمل ضمت عددا من أعضاء مجلس الأمناء لمتابعة مشروعات تطوير شبكة الكهرباء بالمدينة بالتعاون مع جهاز مدينة بدر الذي سيتولى مهمة استلام تلك المشروعات من شركة القناة بنهاية شهري أبريل و يونيو 2023 على التوالي.

وأكد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، في تصريحات له خلال يناير الماضي، أنه تم الانتهاء تماماً من تنفيذ محطة رقم 3، وجارٍ تنفيذ أعمال التغذية والاختبارات، موضحاً أنه تم تنفيذها نظراً لزيادة الكثافة السكانية بالمدينة، وزيادة نسبة الإشغال، حيث إنه بعد الانتهاء من تنفيذ محطة محولات بدر 2، التى تم إطلاق الجهد والتيار عليها ودخولها الخدمة يناير سنة 2021، كان لا بد من إنشاء محطة كهرباء ثالثة.

وأوضح أن محطة كهرباء بدر رقم 3 تتكون من 3 محولات قدرة الواحد 40 م.ف.أ بإجمالي 120 م.ف.أ، وستخدم الحى الرابع وقطع الأراضى شمال المدينة والحى الخامس والحى الثالث ومركز المدينة وجزءا من الحى الثانى وتتكلف المحطة 145 مليون جنيه.

جدير بالذكر أن عدد المصانع بمدينة بدر يبلغ نحو 1200 مصنع يعمل منها 681 مصنعًا، والباقى تحت الإنشاء، موزعة بين قطاعات الصناعات «الهندسية، الدوائية، المعدنية، النسيجية، الكيماوية، والغذائية، الأثاث ومواد البناء»، ويعمل بالمدينة أكثر من 40 ألف عامل وفني، ويسكنها ما يزيد على 250 ألف مواطن.

جمعية مستثمرى بهاء العادلي عبد الرحمن الزعيم ا شركة القناة لتوزيع الكهرباء التيار الكهربائي بالمدينة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

«المتحدة للخدمات الإعلامية»: تطور إنتاج الدراما ساعد فى انتشار المنصات

إخماد حريق شقة سكنية في منشأة القناطر بالجيزة دون إصابات

المستشار الألماني يشيد بقرار المحكمة الدولية بشأن محاكمة بوتين

سعر الدولار اليوم السبت 18- 3- 2023 فى البنوك المصرية

وزير التموين: تزويد المعارض والمجمعات بالسلع لضمان توفيرها فى رمضان

النيران تلتهم محتويات سوبر ماركت بالهرم دون إصابات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

الاتفاق وعقيدة نتنياهو

صفاء النجار

لماذا يكره المتأسلمون فن الباليه؟

ماجد حبته

مؤتمر «الرياض القاهرة» المالى

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-2»

ماجد حبته

التقارب المصرى الإيطالى

مؤمن المحمدي

44 عامًا من الصدمة

محمد عبدالعزيز

البساطة سمتُ الكبار

أحمد الصغير

فى ذكرى وفاته.. نظرة خاصة لكتابات العقاد.. عملاق الأدب العربى

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: غياب المساءلة وراء تكرار الاحتلال لعمليات القتل

حزب الله يعلق على الاتفاق السعودى الإيرانى: نأمل أن تتفقا على معاداة إسرائيل

تفكيك شبكة لتهريب المخدرات بين إسرائيل وفرنسا وهولندا