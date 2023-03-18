تتناول العلاقات الثنائية.. جلسة مباحثات بين مصر وتركيا برئاسة شكرى وأوغلو «صور»
بدأت جلسة مباحثات موسعة، منذ قليل، بين وزير الخارجية سامح شكري، ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، ووفدي البلدين.
وقال السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: "بدء جلسة المباحثات بين الوفدين المصرى والتركي برئاسة الوزير شكري ونظيره التركي مولود تشاووش أغلو".
وتابع أبوزيد، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: "المباحثات تتناول مختلف أوجه العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك".
واستقبل وزير الخارجية نظيره التركي، صباح اليوم، السبت، في مقر وزارة الخارجية بقصر التحرير.