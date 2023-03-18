السبت 18 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع عامل فى حادث تصادم على الطريق الزراعى ببنى سويف

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

لقي عامل مصرعه، إثر حادث تصادم سيارة نقل مع دراجة بخارية بطريق مصر- أسوان الزراعي، أمام قرية الفنت الشرقية التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف، وجرى نقل جثته بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل ثقيل بدراجة بخارية بطريق القاهرة- أسوان الزراعي، أمام قرية الفنت الشرقية دائرة مركز الفشن جنوب المحافظة، أسفر عن مصرع شخص.

ودفع مرفق إسعاف بنى سويف بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل جثة المتوفى، إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

حادث تصادم سيارة نقل دراجة بخارية مصر أسوان الزراعى مركز الفشن محافظة بني سويف عامل

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

وزير التموين: ندرس طلب «منظمة الحبوب» بإعادة النظر فى خروج مصر من الاتفاقية

بنك ناصر يرفع العائد على الشهادات الادخارية 3 سنوات إلى 19%

تكثيف أمني لضبط المتهم بالتعدي على خبيرة تجميل في بنها

سعر الدولار اليوم السبت 18- 3- 2023 فى البنوك المصرية

مصرع عامل فى حادث تصادم على الطريق الزراعى ببنى سويف

«مصر للمعلوماتية» تعقد شراكة استراتيجية مع «اليابانية» لتعزيز التعاون البحثي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

الاتفاق وعقيدة نتنياهو

صفاء النجار

لماذا يكره المتأسلمون فن الباليه؟

ماجد حبته

مؤتمر «الرياض القاهرة» المالى

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-2»

ماجد حبته

التقارب المصرى الإيطالى

مؤمن المحمدي

44 عامًا من الصدمة

محمد عبدالعزيز

البساطة سمتُ الكبار

أحمد الصغير

فى ذكرى وفاته.. نظرة خاصة لكتابات العقاد.. عملاق الأدب العربى

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: غياب المساءلة وراء تكرار الاحتلال لعمليات القتل

حزب الله يعلق على الاتفاق السعودى الإيرانى: نأمل أن تتفقا على معاداة إسرائيل

تفكيك شبكة لتهريب المخدرات بين إسرائيل وفرنسا وهولندا