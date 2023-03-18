مصرع عامل فى حادث تصادم على الطريق الزراعى ببنى سويف

لقي عامل مصرعه، إثر حادث تصادم سيارة نقل مع دراجة بخارية بطريق مصر- أسوان الزراعي، أمام قرية الفنت الشرقية التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف، وجرى نقل جثته بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل ثقيل بدراجة بخارية بطريق القاهرة- أسوان الزراعي، أمام قرية الفنت الشرقية دائرة مركز الفشن جنوب المحافظة، أسفر عن مصرع شخص.

ودفع مرفق إسعاف بنى سويف بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل جثة المتوفى، إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.