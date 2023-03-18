زلزال بقوة 4 درجات ريختر يضرب طاجيكستان

اعلنت المتحدثة باسم لجنة الطوارئ والدفاع المدني بطاجيكستان، عميدة يوسفي، بوقوع زلزال بقوة 4 درجات في وقت مبكر اليوم السبت.

وأضافت أن مركز الهزة الأرضية كان يقع على بعد 260 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة دوشنبه.

وتابعت: “أنه صباح اليوم السبت بالتوقيت المحلي وقع في أراضي طاجيكستان زلزال بقوة 4 درجات، وفي دوشنبه بلغت قوة الزلزال درجتين، ولا توجد هناك ضحايا أو إصابات”.

وفي وقت سابق، حذّرت الأمم المتحدة ، من أن الإعصار فريدي الذي أودى بحياة أكثر من 400 شخص في جنوب إفريقيا، أثر على أكثر من نصف مليون شخص في مالاوي.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوشا) المحلي في تحديث للوضع أن فريدي "انحسر في منطقة ذات ضغط منخفض وتبدد تماما في 15 مارس.

في 6 أيام، تساقط ما يعادل 6 أشهر من الأمطار على جنوب مالاوي، مركز العواصف، ما تسبب في فيضانات وانزلاقات أرضية مميتة.

وأوضحت "أوشا" أن "أكثر من 500 ألف شخص تأثر منذ 12 مارس وأكثر من 183 ألف شخص من بين حوالي 20 مليون نسمة هم بلا مأوى.

من جهته، أفاد برنامج الأغذية العالمي في بيان أنه فُتح نحو 300 ملجأ طوارئ لكن الدمار ما زال يحدّ من وصول الفرق الإنسانية وإيصال المساعدات.

تسبب الإعصار فريدي الذي استمر لفترة استثنائية، في مقتل 326 شخصا في مالاوي كما قتل 86 شخصا في موزمبيق، وفقا لآخر حصيلة الجمعة، و17 في مدغشقر.

وقالت الناطقة باسم اليونيسف فونغما فودونغ: “هناك خطر من تفاقم وباء الكوليرا المنتشر حاليا، مع كون الأطفال الأكثر عرضة لهذه الأزمة”.