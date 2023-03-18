السبت 18 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زلزال بقوة 4 درجات ريختر يضرب طاجيكستان

طاجيكستان
طاجيكستان

اعلنت المتحدثة باسم لجنة الطوارئ والدفاع المدني بطاجيكستان، عميدة يوسفي، بوقوع زلزال بقوة 4 درجات في وقت مبكر اليوم السبت.

وأضافت أن مركز الهزة الأرضية كان يقع على بعد 260 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة دوشنبه.

وتابعت: “أنه صباح اليوم السبت بالتوقيت المحلي وقع في أراضي طاجيكستان زلزال بقوة 4 درجات، وفي دوشنبه بلغت قوة الزلزال درجتين، ولا توجد هناك ضحايا أو إصابات”.

وفي وقت سابق، حذّرت الأمم المتحدة ، من أن الإعصار فريدي الذي أودى بحياة أكثر من 400 شخص في جنوب إفريقيا، أثر على أكثر من نصف مليون شخص في مالاوي.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوشا) المحلي في تحديث للوضع أن فريدي "انحسر في منطقة ذات ضغط منخفض وتبدد تماما في 15 مارس.

في 6 أيام، تساقط ما يعادل 6 أشهر من الأمطار على جنوب مالاوي، مركز العواصف، ما تسبب في فيضانات وانزلاقات أرضية مميتة.

وأوضحت "أوشا" أن "أكثر من 500 ألف شخص تأثر منذ 12 مارس وأكثر من 183 ألف شخص من بين حوالي 20 مليون نسمة هم بلا مأوى.

من جهته، أفاد برنامج الأغذية العالمي في بيان أنه فُتح نحو 300 ملجأ طوارئ لكن الدمار ما زال يحدّ من وصول الفرق الإنسانية وإيصال المساعدات.

تسبب الإعصار فريدي الذي استمر لفترة استثنائية، في مقتل 326 شخصا في مالاوي كما قتل 86 شخصا في موزمبيق، وفقا لآخر حصيلة الجمعة، و17 في مدغشقر.

وقالت الناطقة باسم اليونيسف فونغما فودونغ: “هناك خطر من تفاقم وباء الكوليرا المنتشر حاليا، مع كون الأطفال الأكثر عرضة لهذه الأزمة”.

زلزال أراضي طاجيكستان الامم المتحدة مالاوي ضغط منخفض

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

درجات الحرارة اليوم السبت 18-3-2023 في محافظات مصر

سعر الذهب فى مصر اليوم السبت 18 مارس 2023

سعر الدولار اليوم السبت 18- 3- 2023 فى البنوك المصرية

زلزال بقوة 4 درجات ريختر يضرب طاجيكستان

مواعيد مباريات اليوم السبت 18-3-2023 والقنوات الناقلة

دعاء الصباح اليوم السبت 18-3-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

الاتفاق وعقيدة نتنياهو

صفاء النجار

لماذا يكره المتأسلمون فن الباليه؟

ماجد حبته

مؤتمر «الرياض القاهرة» المالى

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-2»

ماجد حبته

التقارب المصرى الإيطالى

مؤمن المحمدي

44 عامًا من الصدمة

محمد عبدالعزيز

البساطة سمتُ الكبار

أحمد الصغير

فى ذكرى وفاته.. نظرة خاصة لكتابات العقاد.. عملاق الأدب العربى

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

«أيام ساخنة».. مخاوف إسرائيلية من تصعيد غير مسبوق فى رمضان

بلينكن عن احتجاجات إسرائيل: الإصلاحات تتطلب توافقًا ولن ننحاز لأى طرف

البرلمان العربى يدعو لوقف تصعيد جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى