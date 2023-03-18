دعاء الصباح اليوم السبت 18-3-2023
يكثر البحث عن دعاء وأذكار الصباح وأدعية الفجر في بداية كل يوم جديد كي يرددها المسلمون قبل أداءهم لعملهم أو مذاكرتهم كي يفتح عليهم الله أبواب الخير والرزق والعلم.
دعاء الصباح
- اللهم إنا نسألك زيادة في الإيمان وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوًا عند الحساب وأمانًا من العذاب ونصيبًا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم.
- اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.
- رضيت بالله ربًّا وبالإسلام دينًا وبمحمّد صلى الله عليه وسلم نبيًّا، اللّهمّ إنّي أصبحت أشهدك، وأشهد حملة عرشك، وملائكتك، وجميع خلقك، إنّك أنت الله لا إله إلاّ أنت وحدك لا شريك لك، وأنّ محمّدًا عبدك ورسولك.
- اللهمّ أنت ربي لا إله إلّا أنت خلقتني وأنا عبدُك وأنا على عهدِك ووعدِك ما استطعتُ أعوذ بك من شرّ ما صنعتُ، أبوءُ لَكَ بنعمتكَ عَلَيَّ، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنّه لا يغفرُ الذنوب إلّا أنت.
- رب بشرني بما يسرني وكف عني ما يضرني وثبت يقيني وارزقني حلالًا يكفيني وابعد عني كل شيء يؤذيني.
- اللهم في هذا الصباح سخّر لنا من حظوظ الدنيا ما تعلم أنه خيرٌ لنا.
- اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده.
- اللهم إني أسألك علمًا نافعًا ورزقًا طيبًا وعملًا متقبلًا.
- اللهم ارزقني رزقًا لا تجعل لأحدٍ فيه منه ولا في الآخرة عليه تبعةٌ برحمتك يا أرحم الراحمين.