دعاء الصباح اليوم السبت 18-3-2023

يكثر البحث عن دعاء وأذكار الصباح وأدعية الفجر في بداية كل يوم جديد كي يرددها المسلمون قبل أداءهم لعملهم أو مذاكرتهم كي يفتح عليهم الله أبواب الخير والرزق والعلم.

دعاء الصباح