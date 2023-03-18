السبت 18 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أول قرار من كولر بعد فوز الأهلى على القطن الكاميرونى برباعية

كولر
كولر

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح لاعبيه راحة 72 ساعة بخلاف الدوليين عقب الانتهاء من مباراته ضد القطن الكاميروني.

وفاز الأهلي على القطن الكاميروني برباعية نظيفة في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد مارسيل كولر، المدير الفني للمارد الأحمر، عقب مباراة القطن، أن الفريق قدم مباراة كبيرة على أصحاب الأرض، واستحق الفوز برباعية نظيفة.

وأوضح السويسري أن الفريق تعامل مع المباراة بشكل مميز، ورغم إهدار عدة فرص إلا أن اللاعبين تمتعوا بالهدوء، ونجحوا في خلق العديد من الفرص وتحويلها إلى أهداف، فيما أشاد بالمستوى المميز من جانب محمود كهربا وتسجيله ثلاثة أهداف خلال اللقاء.

وأضاف كولر أنه حرص على إعداد اللاعبين نفسيًّا للمباراة، وهو ما أسهم في تجاوز الفترة الصعبة الأخيرة، وانعكس ذلك على أداء الجميع في التدريبات، وكان له أثر كبير على الأداء في مباراة القطن.

السويسري مارسيل كولر الاهلى القطن الكاميروني دورى ابطال افريقيا

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