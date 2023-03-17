الزمالك يودع دورى أبطال إفريقيا بعد السقوط أمام شباب بلوزداد بهدفين

ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بطولة دوري أبطال إفريقيا عقب الخسارة أمام شباب بلوزداد الجزائري بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

سجل هدفي الفريق الجزائري زكريا الدراوي في الدقيقة 75 وليونيل وامبا في الدقيقة 79.

ورفع شباب بلوزداد رصيده عند 9 نقاط في المركز الثاني ليضمن التأهل رفقة الترجي المتصدر إلى ربع النهائي، وتوقف رصيد الزمالك عند 4 نقاط في المركز الأخير.



أحداث الشوط الأول:

شهدت الدقيقة الرابعة، توقف المباراة لإصابة محمد صبحي حارس مرمى الزمالك بعد إصطدام قوي بأنايو إيوالا لاعب شباب بلوزداد.

ركلة ركنية أولى لشباب بلوزداد على يمين مرمى الزمالك، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع بسهولة إلى رمية تماس.

في الدقيقة 11 محاولة هجومية أولى لشباب بلوزداد بعرضية من الجبهة اليسرى عن طريق يوسف أمين اللوافي إلى داخل منطقة الجزاء وصلت بشكل سهل للحارس محمد صبحي.

في الدقيقة 16 تسديدة عن طريق نبيل عماد، لاعب الزمالك من على حدود منطقة الجزاء اصطدمت بأحد المدافعين ووصلت سهلة للحارس أليكسيس جيندوز.

في الدقيقة 30 هدف محقق ضائع لشباب بلوزداد بعد مجهود فردي من محمد إسلام بلخير في اختراق منطقة جزاء الزمالك أتبعه بمراوغة للحارس محمد صبحي ثم سدد الكرة بشكل غير متقن لتمر بجوار القائم الأيسر للمرمى.

في الدقيقة 34 هدف محقق ضائع للزمالك بعد مجهود فردي مميز في إختراق منطقة جزاء شباب بلوزداد والانفراد بالمرمى ثم سدد كرة مباشرة تجاه المرمى تصدى لها الحارس أليكسيس جيندوز ببراعة وأنقذ مرماه.

في الدقيقة 39 تنفيذ الركلة الحرة المباشرة لشباب بلوزداد عن طريق يوسف أمين اللوافي بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها سفيان بوشار برأسية مرت بشكل قريب إلى جوار القائم الأيمن لمرمى الحارس محمد صبحي.

أحداث الشوط الثاني:

في الدقيقة 50 تمريرة طولية من وسط الملعب الدفاعي للزمالك تجاه سيف الدين الجزيري المنطلق خلف الخط الدفاعي لكن سفيان بوشار لاعب شباب بلوزداد نجح في استخلاص الكرة بالوقت المناسب.

في الدقيقة 55 تسديدة بعيدة المدى عن طريق حسام الدين مريزق لاعب شباب بلوزداد من خارج حدود منطقة الجزاء مرت إلى جوار القائم الأيمن لمرمى الحارس محمد صبحي دون خطورة تذكر.

في الدقيقة 57 تنفيذ الركلة الحرة المباشرة لشباب بلوزداد عن طريق يوسف أمين اللوافي بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء فشل أنايو إيوالا في السيطرة عليها لتتحول بالنهاية إلى ركلة مرمى.

في الدقيقة 59 محاولة عن طريق أنايو إيوالا، لاعب شباب بلوزداد لاختراق منطقة جزاء الزمالك من الجبهة اليسرى لكنه فقد السيطرة على الكرة لتتحول بالنهاية إلى ركلة مرمى.

في الدقيقة 64 تسديدة قوية عن طريق محمد إسلام بلخير، لاعب شباب بلوزداد من على حدود منطقة الجزاء مرت بشكل بعيد أعلى العارضة العلوية لمرمى الحارس محمد صبحي.

في الدقيقة 69 محاولة هجومية للزمالك بعرضية من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها سيف الدين الجزيري برأسية ضعيفة تصدى لها الحارس أليكسيس جيندوز بسهولة.

وجاء الهدف الأول لصالح شباب بلوزداد في الدقيقة 75 بعد هجمة مركزة من لاعبي شباب بلوزداد على الجبهة اليمنى أنهاها أكرم بوراس بعرضية أرضية إلى حدود منطقة الجزاء حيث استقبلها زكريا دراوي بتسديدة متقنة سكنت الشباك في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.

وفي الدقيقة 79 سجل الفريق الجزائري الهدف الثاني بعد تنفيذ الركلة الحرة المباشرة لشباب بلوزداد عن طريق يوسف أمين اللوافي بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها ليونيل وامبا الخالي من الرقابة الدفاعية بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.