شباب بلوزداد يباغت الزمالك بهدفين.. والفارس الأبيض يقترب من وداع الأبطال

نجح فريق شباب بلوزداد الجزائري في مباغتة نادي الزمالك بهدفين متتاليين في المباراة المقامة بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

سجل هدفي الزمالك زكريا الدراوي في الدقيقة 75 وليونيل وامبا في الدقيقة 79 من عمر المباراة.

وجاء الهدف الأول بعد هجمة مركزة من لاعبي شباب بلوزداد على الجبهة اليمنى أنهاها أكرم بوراس بعرضية أرضية إلى حدود منطقة الجزاء حيث استقبلها زكريا دراوي بتسديدة متقنة سكنت الشباك في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.

أما الهدف الثاني فسُجل بعد تنفيذ الركلة الحرة المباشرة لشباب بلوزداد عن طريق يوسف أمين اللوافي بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها ليونيل وامبا الخالي من الرقابة الدفاعية بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

وفي حال فوز شباب بلوزداد سيودع الزمالك رسميا بطولة دوري أبطال إفريقيا حيث سيقبع في المركز الأخير برصيد 4 نقاط وسيرتفع رصيد الفريق الجزائري عند 9 نقاط في المركز الثاني.