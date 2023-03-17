الجمعة 17 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

شباب بلوزداد يباغت الزمالك بهدفين.. والفارس الأبيض يقترب من وداع الأبطال

الزمالك وشباب بلوزداد
الزمالك وشباب بلوزداد

نجح فريق شباب بلوزداد الجزائري في مباغتة نادي الزمالك بهدفين متتاليين في المباراة المقامة بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

سجل هدفي الزمالك زكريا الدراوي في الدقيقة 75 وليونيل وامبا في الدقيقة 79 من عمر المباراة.

وجاء الهدف الأول بعد هجمة مركزة من لاعبي شباب بلوزداد على الجبهة اليمنى أنهاها أكرم بوراس بعرضية أرضية إلى حدود منطقة الجزاء حيث استقبلها زكريا دراوي بتسديدة متقنة سكنت الشباك في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.

أما الهدف الثاني فسُجل بعد تنفيذ الركلة الحرة المباشرة لشباب بلوزداد عن طريق يوسف أمين اللوافي بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها ليونيل وامبا الخالي من الرقابة الدفاعية بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

وفي حال فوز شباب بلوزداد سيودع الزمالك رسميا بطولة دوري أبطال إفريقيا حيث سيقبع في المركز الأخير برصيد 4 نقاط وسيرتفع رصيد الفريق الجزائري عند 9 نقاط في المركز الثاني.

شباب بلوزداد الجزائري الزمالك دورى ابطال افريقيا مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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شباب بلوزداد يباغت الزمالك بهدفين.. والفارس الأبيض يقترب من وداع الأبطال

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