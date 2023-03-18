دوري القسم الثاني.. ترتيب فر ق المجموعة الثانية بعد انتهاء مباريات اليوم

اشتعلت المنافسة على قمة المجموعة الثانية في دوري القسم الثاني بعد انتهاء المباريات التي أقيمت اليوم، وشهدت فوز السكة الحديد وإف سي زد والقناة وخسارة وادي دجلة.

مباريات الأسبوع الثاني والعشرين انتهت 7 مباريات منها بالفوز ومباراة واحدة بالتعادل، وشهدت تسجيل 16 هدفا، ويتصدر السكة الحديد ووادي دجلة والقناة قائمة أكثر الفرق تحقيقا للانتصارات، وفاز كل منهم 13 مرة يليهم إف سي زد وحقق 12 فوزا، بينما لم يحقق الإعلاميين سوى انتصارين.

فريق إف سي زد هو الأكثر تحقيقا للتعادلات وتعادل 9 مرات يليه بتروجت والترسانة وتعادل كل منهما 8 مرات، وفي المقابل وادي دجلة الأقل تحقيقا للتعادلات وتعادل مرتين فقط يليه القناة وبورتو السويس والنصر والإعلاميين وتعادل كل منهم ثلاث مرات.

إف سي زد أقل الفرق تعرضا للهزائم وخسر مباراة واحدة يليه السكة الحديد وخسر ثلاث مرات.

ويملك السكة الحديد أقوي هجوم في المجموعة بر صيد 34 هدفا، يليه وادي دجلة وسجل 32 هدفا، بينما يملك الإعلاميين أضعف خط هجوم برصيد عشرة أهداف يليه العبور وسجل 13 هدفا.

ويملك الترسانة أقوى دفاع في المجموعة ودخل مرماه 14 هدفا يليه إف سي زد واهتزت شباكه 15 مرة، بينما يملك الإعلاميي أضعف خط دفاع ودخل مرماه 39 هدفا يليه النصرودخل مرماه 34 هدفا.

ترتيب فرق المجموعة الثانية بعد مباريات اليوم