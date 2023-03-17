الجمعة 17 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أثناء الحفر.. مصرع وإصابة 3 أشخاص إثر انهيار منزل في أسوان

انهيار منزل في أسوان
انهيار منزل في أسوان

لقي شخص مصرعه وأصيب إثنين آخرين، اليوم الجمعة، إثر انهيار منزل بقرية المحاميد بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقي مركز شرطة إدفو، إخطارًا من الأهالي، بانهيار منزل بقرية المحاميد التابعة لدائرة المركز، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة شخصين أخرون، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما، والجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على الطبيب الشرعي.

وتبين من التحريات الأولية أن المنزل انهار اثناء الحفر بداخله، وتبين أن المصابين هم “محمود حسن محمد، 30 سنة”، مصاب  اختناق، وآخر مجهول الهوية في العقد الثالث من عمره، مصابًا باشتباه ارتجاج بالمخ، وتم نقلهم إلى مستشفى إدفو العام لتلقى العلاج اللازم.

كما تم إيداع جثة “احمد عامر ر، 35 سنة” مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

أسوان انهيار منزل المحاميد إدفو حفر الجهات الامنية 2مصابين جثة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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