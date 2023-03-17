الجمعة 17 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

رياضة

كولر يكشف عن مفاجأته للاعبى الأهلى بعد خماسية صن داونز

مارسيل كولر
مارسيل كولر

كشف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تفاصيل ما قام به مع لاعبي المارد الأحمر عقب السقوط المدوي أمام صن داونز بخمسة أهداف لهدفين، وقبل مواجهة القطن الكاميروني اليوم.

وسحق الأهلي نظيره القطن الكاميروني برباعية نظيفة، اليوم الجمعة في ملعب رومدي أدجيا برباعية دون رد في خامس جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وقال المدرب السويسري في تصريحات عقب المباراة: "أعتقد أننا خضنا مباراة كبيرة للغاية ولعبنا بهدوء واستحوذنا على الكرة، وأهدرنا فرصة في بداية المباراة، لكننا لم نفقد الصبر مطلقًا واستطعنا بعد ذلك استغلال الفرص وسجلنا الأهداف".

وأضاف: "كهربا قدم أداءً عظيمًا وسجل هاتريك وهذا أمر رائع".

وبسؤاله عما حدث بعد الهزيمة من صن داونز أجاب المدرب السويسري: "فاجأت اللاعبين بإعطائهم راحة وعدم تدربهم ليوم، وهم تفاجأوا بما حدث، وكان ذلك لإعدادهم نفسيًا خلال ذلك اليوم لمباراة القطن وأن يخرجوا سريعًا من الكبوة النفسية التي ألمت بهم بعد لقاء صن داونز".

وأكمل: "تدربنا جيدًا وتحدثنا معهم عن ضرورة الفوز والكل كان في أفضل حال وفي قمة تركيزه".

وفيما يتعلق ببرنامج الأهلي خلال فترة التوقف، أوضح: "سنحصل على يومين أو ثلاثة راحة سلبية للاعبين غير الدوليين وبعد ذلك سنبدأ الاستعداد للمرحلة المقبلة".

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