الجمعة 17 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«كتف فى كتف».. برلمانى: نموذج رائد فى تلاحم المصريين لدعم المحتاجين

النائب حسن عمار
النائب حسن عمار

اعتبر النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية "كتف في كتف"، ترسم مسار المرحلة المقبلة وسط ما نشهده من متغيرات وضغوط نتيجة المستجدات العالمية، والتي ترتكز على المزيد من العمل والبناء مع تعزيز المساحات المشتركة بين أبناء الوطن، مؤكدًا أنها بعثت رسالة تؤكد الإصرار على تحقيق أحلام هذا الوطن التي لم ولن تسقط بالتقادم.

وشدد "عمار" أن مصر اتخذت خطى جادة للانخراط في مسيرة الإصلاح على مدار 9 سنوات، برغبة من القيادة السياسية لمد التنمية لربوع الجمهورية وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن الرئيس يجدد بكلمته اليوم، مواصلة العمل من أجل استكمال ملحمة البناء مهما كانت التحديات بشراكة ممتدة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، كما أنها حملت اعتراف وتقدير بدور المجتمع المدني وأهمية العمل التطوعي في المشاركة مع الدولة لتيسير الحياة المعيشية على المواطنين.

وأشار إلى أن تنظيم احتفالية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم الجمعة، بنجاح جهود آلاف المتطوعين في تعبئة وتوزيع 6 ملايين كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على 20 مليون مواطن بجميع محافظات الجمهورية قبل حلول شهر رمضان، يبرز ما تشكله تلك المبادرة من نموذج رائد في تلاحم الشعب المصري وتكاتفه لدعم الفئات الأكثر احتياجا لتخفيف الأعباء الحالية نتيجة ما فرضته المستجدات العالمية، من صعوبات معيشية عليهم.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنها تستكمل جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى في تخفيف العبء عن كاهل المواطن وتوسيع دائرة الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الأساسية لمحدودي الدخل، بما تسعى إليه المبادرة لأن يضم الصندوق السلع اللازمة لأسرة مكونة من 5 أفراد لمدة شهر، مؤكدًا أن التحالف يقوم على توحيد جهود منظمات المجتمع المدني المصرية، تحت مظلة واحدة تضمن المشاركة الفعالة للجميع بما يحقق أهداف العمل الوطني في تنمية المجتمع المصري.

النائب حسن عمار مجلس النواب عبد الفتاح السيسي المستجدات العالمية مسيرة الإصلاح التحديات

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