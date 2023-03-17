الجمعة 17 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 8 أشخاص فى حادث مرورى بالبحيرة

حادث انقلاب سيارة
حادث انقلاب سيارة ميكروباص

أصيب 8 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام المحطة القديمة طريق "حوش عيسى- دمنهور"، ونقل المصابين إلى مستشفى حوش عيسى العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة حوش عيسى يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "حوش عيسى- دمنهور"، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من "رمضان عبد العزيز علي، 50 سنة، علا مسعد الرميحي، 25 سنة، أحمد سعد حميد، 46 سنة، إبراهيم ناجي إبراهيم الحرفة، 52 سنة، حسين ناجي إبراهيم الحرفة، 50 سنة، خليفة ناجى إبراهيم الحرفة، 33 سنة محمد ناجي إبراهيم الحرفة، 35 سنة، مصطفى محمود شحاتة عبد الخالق 40 سنة، جميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد.

ونقل المصابون إلى مستشفى حوش عيسى العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

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