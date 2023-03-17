الرئيس السيسى يشيد بالتحالف الوطنى: دوره عظيم جدًا

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قائلًا إنه لا ينكر دور التحالف الوطني إلا من في نفسه شىء غير جيد.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته باحتفالية إطلاق مبادرة كتف في كتف: "التحالف الوطني دوره عظيم جدًا، وعملوا على مستوى محافظات مصر بالكامل".

كما أكد الرئيس السيسي مضي الدولة قدمًا في تنفيذ مبادرة “حياة كريمة”، رغم ارتفاع التكلفة ومن المتوقع أن تتجاوز تريليون جنيه، إلا أنه لا سبيل أمامنا إلا تحسين حياة 58 مليون مصري.

وقد نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، احتفالية "كتف في كتف"، بمشاركة أكثر من 60 ألف متطوع، وذلك احتفالًا بجهود آلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة في تعبئة وتوزيع أكثر من 4 ملايين مساهمة غذائية، ضمن مبادرة "كتف في كتف" التى أطلقها التحالف لتوزيعها علي المواطنين الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية قبل حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بمشاركة 34 كيانًا تنمويًا يضم كافة مؤسسات العمل الأهلي في مصر، بجانب الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.