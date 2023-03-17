الجمعة 17 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

«فيريرا» يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

فيريرا
فيريرا

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الجمعة باستاد 5 يوليو في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: أحمد فتوح - محمد أشرف "روقا" - نبيل عماد دونجا - سيد عبد الله نيمار.

الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - سيف الجزيري - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمد طارق وعمرو السيسي وسيف جعفر و أحمد بلحاج وإبراهيما نداي ويوسف أسامة نبيه وناصر منسي وسامسون أكينولا.

فيريرا الزمالك شباب بلوزداد الجزائري دورى ابطال افريقيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

رابط تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2023

الرئيس السيسي: تحية تقدير وإعزاز لشعب مصر العظيم

الرئيس السيسى يطلق إشارة بدء مبادرة «كتف فى كتف»

كهربا يُكمل الهاتريك فى شباك القطن الكاميرونى.. وتاو يسجل الرابع

الرئيس السيسى: تشرفت بتحمل المسئولية منذ 9 سنوات استجابة لنداء المصريين

بحضور الرئيس السيسى.. نجوم «الدوم» يقدمون الأغانى الوطنية باحتفالية «كتف فى كتف»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

الاتفاق وعقيدة نتنياهو

صفاء النجار

لماذا يكره المتأسلمون فن الباليه؟

ماجد حبته

مؤتمر «الرياض القاهرة» المالى

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-2»

ماجد حبته

التقارب المصرى الإيطالى

مؤمن المحمدي

44 عامًا من الصدمة

محمد عبدالعزيز

البساطة سمتُ الكبار

أحمد الصغير

فى ذكرى وفاته.. نظرة خاصة لكتابات العقاد.. عملاق الأدب العربى

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

بلينكن عن احتجاجات إسرائيل: الإصلاحات تتطلب توافقًا ولن ننحاز لأى طرف

البرلمان العربى يدعو لوقف تصعيد جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى

الإسرائيليون يخرجون مجددًا إلى الشوارع بعد رفض الحكومة تسوية هرتسوغ حول الإصلاح القضائي