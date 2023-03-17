«فيريرا» يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الجمعة باستاد 5 يوليو في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: أحمد فتوح - محمد أشرف "روقا" - نبيل عماد دونجا - سيد عبد الله نيمار.

الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - سيف الجزيري - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمد طارق وعمرو السيسي وسيف جعفر و أحمد بلحاج وإبراهيما نداي ويوسف أسامة نبيه وناصر منسي وسامسون أكينولا.