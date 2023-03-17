الحكومة البولندية: يجب معاملة بوتين كـ«مجرم حرب»

قالت الحكومة البولندية، اليوم الجمعة، إنه يجب معاملة الرئيس الروسي فلادمير بوتين كـ“مجرم حرب”، حسبما نقلت قناة العربية نيوز.

وكان رئيس الوزراء البولندى ماتيوز موراوسكي، أكد منذ شهر في تصريحات أن أمن بولندا معرض للخطر وسط حرب أوكرانيا وروسيا، وأن جميع جهود الحكومة تهدف إلى ضمان التنمية السلمية للبلاد.

بولندا تتعرض للخطر بسبب حرب أوكرانيا وروسيا

ونقلت صحيفة ذا فيرست نيوز البولندية عن موراوسكي قوله إن بولندا تسعى جاهدة منذ عدة أشهر لضمان أن يسلم حلفاؤها الغربيون معدات حديثة ثقيلة مضادة للطائرات ومضادة للصواريخ إلى أوكرانيا.

وأضاف بقوله: "بعد شهور من الضغط، والعمل الدبلوماسي ، وبعد مئات المحادثات ، أصبح حلفاؤنا الغربيون، فرنسا وألمانيا ودول أخرى، جاهزة أخيرًا لنقل معدات ثقيلة ومعدات قتالية حديثة إلى أوكرانيا، والتي يقول الأوكرانيون إنها في أمس الحاجة إليها".

وقامت بولندا، بإرسال دبابات "ليوبارد 2" القتالية إلى أوكرانيا، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج، وتعد تلك المرحلة هي الأولى من أصل 14 دبابة وعدت الحكومة البولندية بتقديمها لكييف.

وأضافت الوكالة، نقلا عن مسئول مطلع، أن رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراوسكي، سيعلن التسليم خلال رحلته إلى كييف.

وقال "موراوسكي" فى تغريدة له عبر حسابه على تويتر، "أنا في كييف لإعطاء إشارة واضحة على استمرار الدعم في الدفاع عن أوكرانيا".

من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة البولندية بيوتر مولر فى تغريدة له على موقع تويتر، إن موراوسكي توجه إلى كييف، لإظهار دعمه لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.

يأتي هذا فيما نفت بريطانيا، اليوم الجمعة، تزويد أوكرانيا بمقاتلات تايفون خلال الفترة المقبلة، وصرح وزير الدفاع البريطاني، بين والاس، اليوم، بأن بلاده لن تقوم بتزويد أوكرانيا بمقاتلات تايفون في المستقبل القريب.