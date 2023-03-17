الجمعة 17 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

انطلاق فعاليات اليوم الرياضي الترويحي لتلاميذ المدارس بالمناطق البديلة للعشوائيات بالأسمرات

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

انطلقت اليوم الجمعة فعاليات اليوم الرياضي الترويحي لتلاميذ المدارس بالمناطق البديلة للعشوائيات, والذي تنفذه الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي) , بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والاتحاد المصري للرياضة المدرسية, مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، بالمدينة الشبابية والرياضية بالأسمرات, للعام الدراسي الجاري 2023/2022 .

يتضمن برنامج اليوم تنفيذ أنشطة ومسابقات رياضية وألعاب ترويحية, بمشاركة ٣٠٠ مشارك من تلاميذ المدارس, بالإضافة إلى إقامة ورش عمل توعوية, يحاضر فيها أساتذة جامعات وأعضاء هيئة التدريس بالكليات.

ويهدف المعسكر الى حث تلاميذ المدارس على ممارسة الرياضة واستغلال أوقات الفراغ فى تنفيذ أنشطة هادفة وبناءة من خلال ورش العمل التوعوية, توسيع قاعدة الممارسة الشعبية، غرس الروح الوطنية والولاء والانتماء، نبذ العنف والتعصب.

جاء ذلك بحضور المسئولين من وزارة الشباب والرياضة، الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، مديرية التربية والتعليم، مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة.

يأتي تنفيذ البرنامج فى اطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة ، بضرورة ان تكون جميع الانشطة والخدمات التى تقوم بها الوزارة انشطة شاملة في إطار الاهتمام بتعزيز دور الممارسة الرياضية والتشجيع على ممارسة الرياضة لكافة الفئات.

الشباب والرياضة وأسوان الأقصر الشباب والرياضة الاتحاد المصري للرياضة المدرسية تلاميذ المدارس

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وائل لطفي

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